O ομοσπονδιακός δικαστής Amir H. διέταξε χθες Τρίτη την κυβέρνηση Τραμπ να αποδεσμεύσει δισεκατομμύρια δολάρια που προορίζονται για ξένη βοήθεια λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν έδωσε κανένα σημάδι συμμόρφωσης με την δικαστική του εντολή πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες για να άρει το πάγωμα της χρηματοδότησης των προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας των ΗΠΑ. Η ξαφνική διακοπή τους έχει οδηγήσει σε χάος παγκοσμίως με πολλούς οργανισμούς να προειδοποιούν ότι η απόφαση αυτή της κυβέρνησης Τραμπ θα κλιμακώσει τη φτώχεια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Washington Post, ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ έδωσε στην κυβέρνηση Τραμπ λιγότερο από δύο ημέρες περιθώριο και συγκεκριμένα μέχρι τις 23:59 την Τετάρτη για να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και να ξαναρχίσει τις πληρωμές σε εργολάβους ιδίως σε φτωχά μέρη του κόσμου όπου έχουν σταματήσει να εργάζονται κατά τη διάρκεια της δικαστικής μάχης.

Η μήνυση υποβλήθηκε από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και σχετίζεται με τη διακοπή της ξένης βοήθειας μέσω της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID) και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η οποία ακολούθησε το εκτελεστικό διάταγμα της 20ης Ιανουαρίου με τον Ντόναλντ Τραμπ να χαρακτηρίζει ως σπάταλα τα προγράμματα αυτά τα οποία όπως έχει αναφέρει δεν ανταποκρίνονται στους στόχους εξωτερικής πολιτικής του.

Μη κερδοσκοπικές ομάδες και επιχειρήσεις που λαμβάνουν ομοσπονδιακά χρήματα για εργασία στο εξωτερικό δήλωσαν ότι το πάγωμα παραβιάζει την ομοσπονδιακή νομοθεσία με αποτέλεσμα να έχει διακοπή η χρηματοδότηση σε προγράμματα ακόμη και για τα πιο επείγοντα του εξωτερικού.

Η διοίκηση κατέθεσε προσφυγή αργά το απόγευμα της Τρίτης. Κατά τη διάρκεια της επίμαχης ακρόασης διάρκειας 90 λεπτών, ο δικηγόρος του υπουργείου Δικαιοσύνης, Ιndraneel Sur, είπε στον Ali ότι «δεν ήταν σε θέση να απαντήσει» εάν η κυβέρνηση Τραμπ είχε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτρέψει την έναρξη της βοήθειας. Ο Sur είπε ότι η διοίκηση θα παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σε μια έκθεση που αναμένεται το μεσημέρι της Τετάρτης.

«Δεν ξέρω γιατί δεν μπορώ να πάρω μια ευθεία απάντηση από εσάς», απάντησε ο Ali. «Είμαστε τώρα 12 μέρες μέσα. Δεν μπορείτε να μου απαντήσετε εάν κάποιο από τα κεφάλαια … που καλύπτονται από την απόφαση του δικαστηρίου έχει αποδεσμευτεί;»

Το συνολικό ποσό που οφείλει σε οργανισμούς δεν ήταν αμέσως σαφές, αλλά μια αναπτυξιακή ομάδα, η DAI Global LLC, δήλωσε ότι της οφείλει περισσότερα από 115 εκατομμύρια δολάρια. Ξεχωριστά, στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ - ο μεγαλύτερος διανομέας επισιτιστικής βοήθειας - οφείλει περισσότερα από 820 εκατομμύρια δολάρια, επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι αυτή την εβδομάδα.

Περισσότερες από 10 ημέρες καθυστερήσεων έχουν προκαλέσει όλεθρο σε ορισμένες από τα φτωχότερα μέρη του κόσμου. Τα άτομα με HIV έχουν χάσει την πρόσβαση σε φάρμακα που σώζουν ζωές. Όσοι βρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από την πείνα του Σουδάν και άλλων χωρών είναι χωρίς φαγητό.

Υπενθυμίζεται ότι ο Amir H. Ali στις 13 Φεβρουαρίου είχε διατάξει τη διοίκηση τουλάχιστον προσωρινά να επαναφέρει τη χρηματοδότηση, εξοφλώντας μεταξύ άλλων τους λογαριασμούς της. Παρά την εντολή αυτή ωστόσο, το προσωπικό της USAID και οι επιχειρήσεις και οι μη κερδοσκοπικοί όμιλοι λένε ότι δεν γνωρίζουν καμία πληρωμή που να έχει πραγματοποιηθεί.

Εάν η κυβέρνηση δεν συμμορφωθεί με τη νέα προθεσμία του Ali, «βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητο και επικίνδυνο έδαφος», σημείωσε η Lauren Bateman, ακόμη μία δικηγόρος των εναγόντων, μέσω email μετά την ακρόαση της Τρίτης.

Χιλιάδες ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι έχουν χάσει τις δουλειές τους τις τελευταίες εβδομάδες, επιδεινώνοντας το χάος. Την Κυριακή, η διοίκηση έστειλε ειδοποιήσεις ότι θα καταργήσει 1.600 θέσεις εργασίας στην USAID και θα τους θέσει όλους εκτός από έναν μικρό αριθμό των εναπομεινάντων υπαλλήλων σε υποχρεωτική άδεια.

