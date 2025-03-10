Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα διοργανώσει το ερχόμενο Σάββατο μια διαδικτυακή συνάντηση παγκόσμιων ηγετών για να συζητήσουν για το ζήτημα της Ουκρανίας, σε συνέχεια της συνόδου κορυφής αυτού του μήνα στο Λονδίνο όταν ο Βρετανός ηγέτης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός «συνασπισμού» των χωρών που είναι πρόθυμες να στηρίξουν το Κίεβο.

«Μπορείτε να περιμένετε ότι ο πρωθυπουργός θα διοργανώσει μια δεύτερη συνάντηση ηγετών του συνασπισμού των προθύμων, σε συνέχεια της συνόδου κορυφής στο Λάνκαστερ Χάουζ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος στη συνάντηση που έλαβε χώρα στο Λονδίνο στις 2 Μαρτίου.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο τέλος μιας εβδομάδας με έντονες διπλωματικές συζητήσεις. Συνομιλίες Ουκρανίας-ΗΠΑ προγραμματίζονται για την Τρίτη και χωριστές ευρωπαϊκές συζητήσεις με τον αρχηγό του στρατού και τους υπουργούς Άμυνας Βρετανίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Πολωνίας στο Παρίσι αργότερα αυτή την εβδομάδα.

