Κυπριακό και διμερή στη συζήτηση Κόμπου-Κλέβερλι στο Foreign Office

Τις απόψεις της κυπριακής κυβέρνησης επί της ενεργότερης συμμετοχής της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ανέπτυξε ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών Δρ Κωνσταντίνος Κόμπος στη συνάντηση που είχε το πρωί στο Foreign Office με τον Βρετανό ομόλογό του Τζέιμς Κλέβερλι.

Οι δύο υπουργοί είχαν την ευκαιρία επίσης να συζητήσουν σειρά διμερών θεμάτων, όπως η υλοποίηση του Μνημονίου Στρατηγικής Συνεργασίας που είχε υπογραφεί το Νοέμβριο, καθώς και ζητήματα περιφερειακού ενδιαφέροντος.

Thank you dear @JamesCleverly for the warm welcome and comprehensive discussions today in London.



Exchanges on the #Cyprus question, our dynamic 🇨🇾- 🇬🇧 relations and the current devts in Cyprus’ neighbourhood and beyond.



Looking forward to welcoming you to Cyprus. pic.twitter.com/tXkUm4scbo