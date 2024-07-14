Την ώρα που δρομολογούνται εξελίξεις στο Κυπριακό ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Πασάρ Γκιουλέρ εμφανίζεται για μια ακόμη φορά προκλητικός αφού τόνισε μεταξύ άλλων πως θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι μακροχρόνιες και ξεπερασμένες συζητήσεις δε συμβάλλουν και δε θα συμβάλουν στις προσπάθειες επίλυσης μιλώντας για λύση δύο κρατών και ώρα να αναγνωριστεί η «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου».

«Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί και δύο ξεχωριστά κράτη στο νησί. Οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού και ο στόχος που θα επιτευχθεί πρέπει να στηριχθούν σε αυτή την πραγματικότητα. Με αυτήν την αντίληψη, η Τουρκία πιστεύει ότι έχει έρθει η ώρα να διαπραγματευτεί μια λύση δύο κρατών» είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως ήρθε η ώρα «να καταγραφεί η κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκύπριου λαού» και να αναγνωριστεί η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου»

Μάλιστα, μίλησε για προκλητικές κινήσεις εκ μέρους της Κύπρου η οποία λαμβάνοντας στρατιωτική βοήθεια από τρίτες χώρες δεν προωθεί την εύρεση λύσης.

Είπε χαρακτηριστικά πως η Άγκυρα γνωρίζει ότι από τον Οκτώβριο, όταν ξεκίνησε η σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς, στρατιωτικά στοιχεία ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών (Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία κ.λπ.) έχουν αναπτυχθεί στην Κύπρο υπό το πρόσχημα της εκκένωσης αμάχων από τη ζώνη των συγκρούσεων και της ανθρωπιστικής βοήθειας και ότι πολεμικά πλοία άλλων χωρών, ιδίως των ΗΠΑ (Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Ιταλία κ.λπ.) έχουν χρησιμοποιήσει τα λιμάνια που ανήκουν στο ψευδοκράτος, τονίζοντας πως η Τουρκία θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά των δραστηριοτήτων της που διαταράσσουν την ισορροπία στο νησί και αποτελούν απειλή για την ασφάλεια της «ΤΔΒΚ».

Πρόσθεσε πως η Άγκυρα θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των αδελφιών της, επιμένοντας παράλληλα στις προσπάθειές της για να διασφαλίσει ότι ο «τουρκοκυπριακός λαός ατενίζει το μέλλον με εμπιστοσύνη και αυξάνει το επίπεδο ευημερίας του.

«Είμαστε απόλυτα αποφασισμένοι τόσο να οικοδομήσουμε ένα μέλλον όπου τα αδέρφια μας της Κύπρου θα ζουν με ασφάλεια, ειρήνη και ευημερία» είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως πρόθεση είναι να προστατευτούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας αλλά και του ψευδοκράτους στη Μεσόγειο.

Μίλησε για ένα έθνος δύο κρατών με μια καρδιά και περιέγραψε «το προφίλ» του Τούρκου στρατιώτη κατά την κυπριακή εισβολή, που καταγράφηκαν για ακόμη μια φορά στην ιστορία, μιλώντας για ικανότητες και πρωτοφανή ηρωισμό και η θυσία που διαπιστώθηκαν για ακόμη μια φορά στην ιστορία, «σε αυτή την επιχείρηση», η οποία διεξήχθη σε δύο φάσεις και έγινε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο ως εγγυήτρια χώρα.

Τόνισε πως η 'Διοίκηση των Τουρκικών Ειρηνευτικών Δυνάμεων Κύπρου', η οποία σταθμεύει στο νησί από το 1974, αποτελεί την εγγύηση της ειρήνης και της ασφάλειας και για τις δύο πλευρές.

Με βάση το παραπάνω, υποστήριξε πως το να ορίζεται με διαφορετικό τρόπο η στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στο νησί και οι προκλητικές δηλώσεις για το θέμα αυτό δε θα ωφελήσουν σε καμία περίπτωση την Κύπρο.

Εκτίμησε δε πως το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει αίμα και δάκρυα στο νησί εδώ και μισό αιώνα, αυτό οφείλεται στην παρουσία των 'Τουρκικών Ειρηνευτικών Δυνάμεων' εκεί.

Δήλωσε ακόμη πως ο Τούρκος Πρόεδρος καλεί τη διεθνή κοινότητα σε κάθε βήμα να αναγνωρίσει το συντομότερο δυνατό τη 'Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου' αφού στον πυρήνα αυτής της έκκλησης βρίσκεται η ιδέα της μόνιμης και δίκαιης επίλυσης του αδιεξόδου στο Κυπριακό.



