O πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε το μεσημέρι της Κυριακής ότι ανυπομονεί να μιλήσει από το Ουισκόνσιν, όπου και θα πραγματοποιηθεί το Εθνικό Συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος την ερχόμενη εβδομάδα.

«Αυτή τη στιγμή, είναι σημαντικότερο από ποτέ, να παραμείνουμε ενωμένοι και να δείξουμε τον αληθινό χαρακτήρα μας ως Αμερικανοί, παραμένοντας δυνατοί και αποφασισμένοι», ανέφερε ο Τραμπ σε νέα του ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social.

Στη δήλωση ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ προσθέτει ότι «μόνο ο Θεός» απέτρεψε «το αδιανόητο» και κάλεσε τους Αμερικανούς να παραμείνουν ψυχικά δυνατοί, ενωμένοι και να δείξουν «τον πραγματικό τους χαρακτήρα».

Πρόκειται για τη δεύτερη ανάρτησή του μετά τον τραυματισμό του στο αφτί, από τη δολοφονική απόπειρα εναντίον του, σε μία προεκλογική ομιλία στην Πενσιλβάνια το Σάββατο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.