Την πέμπτη τους συνάντηση τους τελευταίους 12 μήνες πραγματοποίησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Στην ολιγόλεπτη συνάντηση, η οποία ξεκίνησε λίγο πριν τις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας και διήρκεσε 41 λεπτά, παρόντες ήταν οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Άννα- Μαρία Μπούρα και Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Όπως ενημέρωσε η ελληνική πλευρά, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.

Οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε σύντομη επισκόπηση των διμερών σχέσεων μετά την τελευταία συνάντηση που είχαν τον περασμένο Μάιο στην Άγκυρα.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με τις τουρκικές αρχές στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στο αμοιβαίο όφελος από τη διατήρηση κλίματος ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις. Ακόμη, συμφώνησαν να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία για την επίτευξη του στόχου του διπλασιασιασμού του όγκου των διμερών εμπορικών συναλλαγών.

Συζήτησαν ακόμα για την επόμενη συνάντησή τους που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Κυπριακό τονίζοντας ότι 50 χρόνια μετά την τραγωδία του '74 δεν μπορεί η Κύπρος, κράτος-μέλος της Ε.Ε., να παραμένει διαιρεμένη και επανέλαβε την ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού.

Η επόμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, στη Νέα Υόρκη.



Πηγή: skai.gr

