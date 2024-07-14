Λογαριασμός
Συναγερμός στη νότια Γερμανία: Κυνηγός σκότωσε 2 άντρες και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Στη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκαν και άλλες δυο γυναίκες, ενώ δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια

Γερμανία πυροβολισμοί

Δεκάδες οχήματα έκτακτης ανάγκης και ασθενοφόρα μετέβησαν σε σημείο στη νότια Γερμανία μετά από αναφορές για πυροβολισμούς με νεκρούς και τραυματίες κοντά στην πόλη Άλπσταντ της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Την είδηση μετέδωσε πρώτη η γερμανική εφημερίδα Bild, σύμφωνα με τηλεγράφημα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Συμφωνα με την τοπική αστυνομία, ένας άντρας κυνηγός αυτοκτόνησε το μεσημέρι της Κυριακής, αφού σκότωσε δύο άλλους σε ένα σπίτι στο χωριό Λοούιτ-λινγκεν. Προηγουμένως δύο γυναίκες τραυματίστηκαν στην επίθεση, όπως ανέφερε η Bild, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.

