Γεραπετρίτης για Κυπριακό: Μη αποδεκτή κατάσταση η διαίρεση του νησιού

Ως μη αποδεκτή κατάσταση χαρακτήρισε τη διαίρεση της Κύπρου ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό κυρία Ολγκίν.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά τη συνάντηση που διεξήχθη στην Ουάσιγκτον και η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβάλλει η κα Ολγκίν για την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, σε συνεργασία με την Κύπρο, να προσφέρει τις υπηρεσίες της για την επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης λύσης.

Η διαίρεση του νησιού για 50 χρόνια, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών στην προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, είναι μία μη αποδεκτή κατάσταση και θα πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα για τη λύση του Κυπριακού στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκε η έκθεση για το Κυπριακό που υπέβαλε, χθες, η προσωπική απεσταλμένη προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, το ακριβές περιεχόμενο της οποίας δεν έχει ακόμα κοινοποιηθεί στα μέρη.

Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι για την Ελλάδα η επανένωση της Κύπρου και η επίλυση του Κυπριακού είναι ύψιστη προτεραιότητα και δήλωσε ότι θεωρεί αυτονόητο ότι η διαδικασία στο πλαίσιο του Οργανισμού δεν μπορεί να αφίσταται από τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του ΣΑ του ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

