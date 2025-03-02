Κρίσιμης σημασίας η σημερινή σύνοδος για την Ουκρανία στο Λονδίνο

Περίπου 15 ηγέτες- σύμμαχοι της Ουκρανίας θα συνεδριάσουν σήμερα στο Λονδίνο σε μια κρίσιμης σημασίας σύνοδο στη διάρκεια της οποίας θα συζητήσουν τις νέες εγγυήσεις ασφαλείας της Ευρώπης μπροστά στον φόβο απεμπλοκής της Ουάσινγκτον, ο οποίος ενισχύθηκε μετά τη σύγκρουση που είχαν την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, τον οποίο χειροκρότησαν δεκάδες άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από την Ντάουνινγκ Στριτ, είχε χθες στο Λονδίνο θερμή συνομιλία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο οποίος τον διαβεβαίωσε για την «απόλυτη αποφασιστικότητα» της Βρετανίας να στηρίξει το Κίεβο έναντι της ρωσικής εισβολής.

Στη συνέχεια Λονδίνο και Κίεβο υπέγραψαν συμφωνία για ένα δάνειο ύψους 2,26 δισ. λιρών (περίπου 2,74 δισεκ. ευρώ) προκειμένου να υποστηριχθούν οι αμυντικές ικανότητες της Ουκρανίας, το οποίο θα αποπληρωθεί μέσω των κερδών από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

«Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή όπλων στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram στην οποία πρόσθεσε ότι «είναι ευγνώμων προς την κυβέρνηση και τον λαό της Βρετανίας».

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόκειται να συναντηθεί με τον βασιλιά Κάρολο σήμερα και στη συνέχεια να πάρει μέρος στη σύνοδο για την ασφάλεια που είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 14:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας).

Στη σύνοδο αυτή θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό, της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν και Αντόνιο Κόστα.

Στις 6 Μαρτίου είναι προγραμματισμένη εξάλλου έκτακτη ευρωπαϊκής σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, η σημερινή σύνοδος θα επικεντρωθεί «στην ενίσχυση της θέσης της Ουκρανίας σήμερα, περιλαμβανομένης της συνεχιζόμενης στρατιωτικής υποστήριξης (προς της χώρα) και της άσκησης αυξημένης οικονομικής πίεσης στη Ρωσία».

Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν επίσης «την ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει τον ρόλο της στον τομέα της άμυνας», μπροστά στον κίνδυνο να αρθεί η στρατιωτική και πυρηνική αμερικανική ομπρέλα.

Η Ουκρανία και η Ευρώπη παρακολουθούν με ανησυχία την προσέγγιση του Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι δύο ηγέτες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία στις 12 Φεβρουαρίου, ενώ Μόσχα και Ουάσινγκτον ξεκίνησαν – χωρίς να καλέσουν τους Ευρωπαίους ή το Κίεβο— διμερείς διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου για το ξέσπασμα του οποίου ο Αμερικανός πρόεδρος αρνείται να επιρρίψει τις ευθύνες στη Ρωσία.

Οι φόβοι αυτοί ενισχύθηκαν μετά την αντιπαράθεση που είχαν την Παρασκευή Τραμπ- Ζελένσκι σε απευθείας μετάδοση από το Οβάλ Γραφείο.

«Μια νέα εποχή αχρειότητας έχει αρχίσει (…) κατά την οποία θα πρέπει περισσότερο από ποτέ να υπερασπιστούμε τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες και την ισχύ του δικαίου έναντι στον νόμο του πιο ισχυρού», αντέδρασε χθες Σάββατο η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ.

Η ίδια εκτίμησε ότι είναι επείγον η Γερμανία και η ΕΕ να χαλαρώσουν τους δημοσιονομικούς τους κανόνες προκειμένου να αποδεσμεύσουν περισσότερα μέσα για να βοηθήσουν την Ουκρανία και να ενισχύσουν την άμυνά τους.

«Έχει καταστεί ξεκάθαρο ότι ο ελεύθερος κόσμος έχει ανάγκη έναν νέο ηγέτη. Εναπόκειται σε εμάς, τους Ευρωπαίους, να σταθούμε στο ύψος αυτής της πρόκλησης», σχολίασε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Από την πλευρά του ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε έτοιμος «να ξεκινήσει τις συζητήσεις» για το ενδεχόμενο η Ευρώπη να αποκτήσει στο μέλλον πυρηνικά αποτρεπτικά μέσα, έπειτα από αίτημα του μελλοντικού καγκελαρίου της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

Ο Μερτς έχει εκτιμήσει ότι είναι απαραίτητο η Ευρώπη να προετοιμαστεί «για το χειρότερο σενάριο»: οι ΗΠΑ να εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ. Επιθυμεί εξάλλου να συζητηθεί το ενδεχόμενο να επεκταθεί η βρετανική και γαλλική πυρηνική ομπρέλα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γαλλία και Βρετανία είναι οι δύο ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν πυρηνικό όπλο.

Εξάλλου ο Μακρόν συνομίλησε με τον Ζελένσκι και τον Τραμπ μετά την αντιπαράθεσή τους, καθώς και με τον Στάρμερ, τον Αντόνιο Κόστα και τον Μαρκ Ρούτε προκειμένου να προετοιμαστούν για τη σημερινή σύνοδο.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ επεσήμανε χθες ότι ζήτησε από τον Ουκρανό πρόεδρο «να αποκαταστήσει» τη σχέση του με τον Τραμπ. «Θα πρέπει να μείνουμε ενωμένοι οι ΗΠΑ, η Ουκρανία και η Ευρώπη για να προσφέρουμε στην Ουκρανία βιώσιμη ειρήνη», υπογράμμισε.

Η Τζόρτζια Μελόνι είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, σύμφωνα με το γραφείο της, ενώ ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν ζήτησε από την ΕΕ να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, απειλώντας να μπλοκάρει τις αποφάσεις της συνόδου της 6ης Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.