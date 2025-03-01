Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε σήμερα ότι είπε στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι πρέπει να βρει έναν τρόπο για την αποκατάσταση της σχέσης του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη χθεσινή δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ τους, στη διάρκεια μιας συνάντησης στον Λευκό Οίκο.

«Είναι σημαντικό ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι πρέπει να βρει έναν τρόπο για την αποκατάσταση της σχέσης του με τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά και με την υψηλόβαθμη ομάδα της ηγεσίας του», δήλωσε ο Ρούτε στο BBC, σχολιάζοντας μία χθεσινή τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ζελένσκι.

Ο Ρούτε χαρακτήρισε «ατυχή» τη συνάντηση μεταξύ των δύο προέδρων στον Λευκό Οίκο.

Πολωνία: Ο Ντούντα δηλώνει ότι η Ουκρανία θα πρέπει να επιστρέψει στις συνομιλίες με τον πρόεδρο Τραμπ

Ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα δήλωσε σήμερα ότι δεν βλέπει άλλη δύναμη στον κόσμο πλην των ΗΠΑ, η οποία θα μπορούσε να σταματήσει τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία και ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πρέπει να επιστρέψει πίσω στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Η δήλωση αυτή, ακολουθεί μία δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο σχετικά με τον πόλεμο με την Ρωσία, με τον Αμερικανό πρόεδρο ν’ απειλεί για τον τερματισμό της υποστήριξης των ΗΠΑ προς την Ουκρανία.

