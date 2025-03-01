Μία μέρα μετά την επεισοδιακή επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον και την «μετωπική» με τον Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε σήμερα στο Λονδίνο και κατευθύνθηκε στην Ντάουνιγκ Στριτ όπου έχει συζητήσεις με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ενόψει της συνόδου κορυφής των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας, που θα συνεδριάσουν αύριο Κυριακή στη βρετανική πρωτεύουσα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αμέσως μετά την άφιξη του, δέχθηκε βροχή ερωτήσεων από τους Βρετανούς δημοσιογράφους για την επεισοδιακή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και τις σχέσεις της Ουκρανίας με τις ΗΠΑ στις οποίες όμως απέφυγε να απαντήσει.

BREAKING: Volodymyr Zelenskyy has arrived at Downing Street for a meeting with Keir Starmer.



Latest: https://t.co/yQxeob3U7s



— Sky News (@SkyNews) March 1, 2025

Ο Κιρ Στάρμερ υποδέχθηκε τον Ουκρανό πρόεδρο με μια θερμή αγκαλιά και επανέλαβε τη στήριξή του στην Ουκρανία η οποία είπε θα διαρκέσει όσο καιρό χρειαστεί, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ, στο Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης.

«Είστε πολύ ευπρόσδεκτος στην Ντάουνινγκ Στριτ», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υποδεχόμενος τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Στάρμερ σημείωσε για ακόμη μια φορά την «απόλυτη αποφασιστικότητα» του Ηνωμένου Βασιλείου να υποστηρίξει το Κίεβο στον πόλεμό του εναντίον της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Sky News, ο Κιρ Στάρμερ βγήκε «σκόπιμα» έξω στον δρόμο για να χαιρετίσει τον Ουκρανό πρόεδρο, λέγοντας του μάλιστα πως έχει «την πλήρη υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου» και πως «βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο καιρό χρειαστεί».

Το μήνυμα προς τον Λευκό Οίκο

Η αγκαλιά του Στάρμερ στον Ζελένσκι, ήταν ένα μήνυμα προς τον Λευκό Οίκο, λέει ο πολιτικός συντάκτης του Sky News. «Μια εικόνα που ήθελε να προβληθεί σε όλο τον κόσμο».

Prime Minister Starmer hugs Zelensky as he welcomes him to 10 Downing Street.



That is how you welcome the leader of the free world. pic.twitter.com/yGsgFLaNWn — Adam Schwarz (@AdamJSchwarz) March 1, 2025

Το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ επευφημούσε τον Ουκρανό πρόεδρο, με τον Βρετανό πρωθυπουργό να του λέει: «Έχετε την πλήρη υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου».

«Όπως ακούσατε από τις επευφημίες στο δρόμο έξω, έχετε την πλήρη υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου και είμαστε μαζί σας, με την Ουκρανία, για όσο καιρό χρειαστεί. Ελπίζω να ακούσατε κάποιες από αυτές τις επευφημίες στο δρόμο. Αυτός είναι ο λαός του Ηνωμένου Βασιλείου που βγαίνει έξω για να δείξει πόσο πολύ σας υποστηρίζει, πόσο πολύ υποστηρίζει την Ουκρανία, και την απόλυτη αποφασιστικότητά μας να σταθούμε μαζί σας - ακλόνητη αποφασιστικότητα - και να πετύχουμε αυτό που και οι δύο θέλουμε να πετύχουμε, δηλαδή μια διαρκή ειρήνη», ανέφερε ο Βρετανός πρωθυπουργός στον Ζελένσκι καθώς προχώρησαν στο εσωτερικό της πρωθυπουργικής κατοικίας.

Μια μεγάλη αυτοκινητοπομπή αποχώρησε νωρίτερα από το αεροδρόμιο Στάνστεντ αμέσως μετά την άφιξη του αεροπλάνου, το οποίο έφερε τη σημαία της Ουκρανίας.

BREAKING: Volodymyr Zelenskyy's plane has landed at Stansted.



Sky's @amandaakass has more.



Ukraine latest: https://t.co/WeqJEGmmbT



— Sky News (@SkyNews) March 1, 2025

Αύριο, ο Στάρμερ αναμένεται να φιλοξενήσει μια σύνοδο Ευρωπαίων ηγετών, με κεντρικό θέμα τον σχεδιασμό μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία. Ο Βρετανός πρωθυπουργός θεωρεί ότι η συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών είναι απαραίτητη για την επιτυχία οποιασδήποτε τέτοιας συμφωνίας. Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις στις σχέσεις μεταξύ του Ζελένσκι και του Τραμπ έχουν περιορίσει τις προσδοκίες για ενότητα μεταξύ της Ευρώπης και της Αμερικής.

