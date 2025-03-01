Λογαριασμός
Λονδίνο και Κίεβο υπέγραψαν συμφωνία δανείου 2,26 δισ. λιρών για υποστήριξη των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας

Η συμφωνία υπεγράφη ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συναντάται με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ντάουνιγκ Στριτ

agreement

Βρετανία και Ουκρανία υπέγραψαν σήμερα μια συμφωνία δανείου ύψους 2,26 δισεκ. λιρών (2,74 δισεκ. ευρώ) για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων του Κιέβου, με το Λονδίνο να τονίζει ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί ένδειξη της «ακλόνητης υποστήριξης στον ουκρανικό λαό».

Η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς και ο Ουκρανός ομόλογός της Σέρχι Μαρτσένκο υπέγραψαν σε διαδικτυακή τελετή που έγινε τη συμφωνία για το δάνειο, το οποίο θα αποπληρωθεί με κέρδη από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Η συμφωνία υπεγράφη ενώ ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συναντάται με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ντάουνιγκ Στριτ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

