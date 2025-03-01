Βρετανία και Ουκρανία υπέγραψαν σήμερα μια συμφωνία δανείου ύψους 2,26 δισεκ. λιρών (2,74 δισεκ. ευρώ) για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων του Κιέβου, με το Λονδίνο να τονίζει ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί ένδειξη της «ακλόνητης υποστήριξης στον ουκρανικό λαό».

Η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς και ο Ουκρανός ομόλογός της Σέρχι Μαρτσένκο υπέγραψαν σε διαδικτυακή τελετή που έγινε τη συμφωνία για το δάνειο, το οποίο θα αποπληρωθεί με κέρδη από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Η συμφωνία υπεγράφη ενώ ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συναντάται με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ντάουνιγκ Στριτ.

