Ο Τριντό αύριο στο Λονδίνο για την ευρωπαϊκή σύνοδο για Ουκρανία

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό θα μεταβεί αύριο στο Λονδίνο για να λάβει μέρος στη σύνοδο κορυφής που θα φιλοξενήσει το Ηνωμένο Βασίλειο για ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Καναδού πρωθυπουργού.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα υποδεχεί περίπου 15 ηγέτες χωρών, κυρίως ευρωπαϊκών, για να «προωθήσουν» τις ενέργειές τους σχετικά με την Ουκρανία, μετά την πρωτοφανή αντιπαράθεση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ χθες στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

