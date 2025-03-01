Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε σήμερα τηλεφωνικές συνομιλίες με σειρά ηγετών, μεταξύ των οποίων τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία, μια μέρα μετά την αντιπαράθεση Αμερικανού και Ουκρανού προέδρου στον Λευκό Οίκο.

Ο Μακρόν επικοινώνησε επίσης με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Οι συζητήσεις ήταν μέρος των προετοιμασιών της συνόδου Ευρωπαίων συμμάχων του Κιέβου που θα γίνει αύριο Κυριακή στο Λονδίνο, καθώς και της έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ στις 6 Μαρτίου, σύμφωνα με το Ελιζέ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

