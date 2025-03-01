Αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν - που εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022 - δεν σταματηθεί, «αυτός θα συνεχίσει σίγουρα για τη Μολδαβία και πιθανώς παραπέρα στη Ρουμανία», προειδοποίησε σήμερα ο Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξεις που παραχώρησε τον γαλλικό κυριακάτικο Τύπο, μιλώντας μεταξύ άλλων για το φλέγον ζήτημα της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης μπροστά στον φόβο μιας αμερικανικής απεμπλοκής.

Η πιθανή «απεμπλοκή» των ΗΠΑ από την Ουκρανία «δεν είναι προς το συμφέρουν τους (των ΗΠΑ)», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, γιατί «ό,τι έκαναν οι ΗΠΑ τα τελευταία τρία χρόνια είναι απολύτως σύμφωνο με τη διπλωματική και στρατιωτική τους παράδοση».

Αν η Ουάσινγκτον συμφωνήσει να «υπογράψει μια εκεχειρία χωρίς να παράσχει καμία εγγύηση ασφάλειας για την Ουκρανία», τότε η «γεωστρατηγική αποτρεπτική της ικανότητα σε σχέση με τη Ρωσία, την Κίνα και άλλους θα εξαφανιζόταν την ίδια μέρα», υποστήριξε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ξαναθέτοντας τη συζήτηση για μια ευρωπαϊκή πυρηνική ομπρέλα για την ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης, ο Μακρόν τόνισε ότι ένας στρατηγικός διάλογος με ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα, «θα έκανε τη Γαλλία ισχυρότερη».

«Εμείς έχουμε ασπίδα, αυτοί δεν έχουν. Και δεν μπορούν πλέον να εξαρτώνται από την αμερικανική πυρηνική αποτροπή. Χρειαζόμαστε στρατηγικό διάλογο με όσους δεν την έχουν και αυτό θα κάνει τη Γαλλία ισχυρότερη».

Ο Γάλλος ηγέτης εξέφρασε την ελπίδα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κινηθούν γρήγορα για μια «μαζική και κοινή χρηματοδότηση» με «εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ» για να οικοδομήσουν κοινή άμυνα.

Οι 27 θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη για μια σύνοδο κορυφής. «Θα δώσουμε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει τις ανάγκες ικανότηξτας για να οικοδομήσουμε μια κοινή άμυνα» γιατί «πρέπει να κινητοποιήσουμε κοινή χρηματοδότηση με εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ» και αυτό «ταχύτατα».

Παράλληλα, κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να «επιδείξουν ηρεμία, σεβασμό και ευγνωμοσύνη» μετά από τη χθεσινή σύγκρουση των δύο στον Λευκό Οίκο που προκάλεσε φόβους για αποχώρηση των ΗΠΑ από την Ουκρανία και ρήξη της αμερικανικής κυβέρνησης Τραμπ με τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

«Νομίζω ότι πέρα από τον εκνευρισμό, όλοι πρέπει να επιστρέψουν στην ηρεμία, στον σεβασμό και στην ευγνωμοσύνη, ώστε να προχωρήσουμε συγκεκριμένα γιατί αυτό που διακυβεύεται είναι πολύ σημαντικό».

Νωρίτερα σήμερα, ο Γάλλος πρόεδρος είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με σειρά ηγετών, μεταξύ των οποίων τον Ζελένσκι και τον Τραμπ, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Ο Μακρόν έδωσε συνεντεύξεις στις εφημερίδες Tribune Dimanche, τη JDD, τη Le Parisien και τηνOuest-France.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

