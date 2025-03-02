Zελένσκι: Συζήτησα για ενίσχυση Ουκρανίας και εγγυήσεις ασφαλείας με τον Στάρμερ

Για μια πολύ σημαντική συνάντηση, στην οποία το κλίμα ήταν «ζεστό» κάνει λόγο ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κίρ, Στάρμερ στο Λονδίνο.

Οπως τόνισε, οι δύο ηγέτες μίλησαν για την ενίσχυση της θέσης της Ουκρανίας και την απόκτηση αξιόπιστων εγγυήσεων ασφαλείας.

«Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μας συζητήσαμε για τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά στην Ουκρανία και όλη την Ευρώπη, τον συντονισμό με τους εταίρους μας, συγκεκριμένα βήματα για την ενίσχυση της θέσης της Ουκρανίας και τον τερματισμό του πολέμου με δίκαιο τρόπο, με αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας», έγραψε ο Ζελένσκι στοTelegram.

O Zελένσκι ευχαρίστησε τη Βρετανία για τη στήριξη που δείχνει στη χώρα του ήδη από την αρχή του πολέμου και επιβεβαίωσε πως θα συναντηθεί με τον Βασιλιά Κάρολο αύριο.

Το δάνειο

Υπενθυμίζεται πως Βρετανία και Ουκρανία υπέγραψαν σήμερα μια συμφωνία δανείου ύψους 2,26 δισεκ. λιρών (2,74 δισεκ. ευρώ) για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων του Κιέβου, με το Λονδίνο να τονίζει ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί ένδειξη της «ακλόνητης υποστήριξης στον ουκρανικό λαό».

Η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς και ο Ουκρανός ομόλογός της Σέρχι Μαρτσένκο υπέγραψαν σε διαδικτυακή τελετή που έγινε τη συμφωνία για το δάνειο, το οποίο θα αποπληρωθεί με κέρδη από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

«Αυτό το δάνειο θα ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες της Ουκρανίας και θα αποπληρωθεί με έσοδα από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην παραγωγή όπλων στην Ουκρανία. Αυτή είναι η αληθινή δικαιοσύνη - αυτός που ξεκίνησε τον πόλεμο πρέπει να είναι αυτός που θα πληρώσει. Ευχαριστώ τον λαό και την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για την τεράστια υποστήριξή τους από την αρχή αυτού του πολέμου.Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε τέτοιους στρατηγικούς εταίρους και μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για το πώς θα πρέπει να είναι ένα ασφαλές μέλλον για όλους», έγραψε στο περιθώριο των εξελίξεων ο Ζελένσκι.

Η ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ

Έκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε ότι ο Στάρμερ επανέλαβε την υποστήριξή του στην Ουκρανία «προσθέτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι πάντα μαζί τους, για όσο διάστημα χρειαστεί».

«Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την αποφασιστικότητά του να βρει έναν δρόμο που θα τερματίσει τον παράνομο πόλεμο της Ρωσίας και θα εξασφαλίσει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη που διασφαλίζει τη μελλοντική κυριαρχία και ασφάλεια της Ουκρανίας.Οι ηγέτες ανυπομονούσαν να συνεχίσουν αυτές τις συζητήσεις στην αυριανή σύνοδο κορυφής των ηγετών στο Λονδίνο», πρόσθεσε.

