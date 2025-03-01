Καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες προετοιμάζονται για τη σύνοδο κορυφής στο Λονδίνο την Κυριακή, ο λαϊκιστής Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν και ο Σλοβάκος ομόλογός του Ρόμπερτ Φίτσο αμφισβητούν ανοιχτά το ενιαίο μέτωπο της ΕΕ για την Ουκρανία, προωθώντας θέσεις που απηχούν τη στάση του Κρεμλίνου.

Σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα το Σάββατο, ο Όρμπαν κάλεσε την ΕΕ να συμμετάσχει σε άμεσες διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία, αντικατοπτρίζοντας τις προσπάθειες των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Προειδοποίησε ότι η απόπειρα υιοθέτησης γραπτών συμπερασμάτων για την Ουκρανία στη σύνοδο κορυφής του Λονδίνου θα έδειχνε την ευρωπαϊκή διχόνοια.

Η Σλοβακία, εν τω μεταξύ, ακολουθεί ακόμη πιο σκληρή γραμμή.

Απαντώντας στην επίμαχη συνάντηση Τραμπ με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Φίτσο είπε ότι η χώρα του θα αρνηθεί την οικονομική ή στρατιωτική υποστήριξη στο Κίεβο και απέρριψε την προσέγγιση της Δύσης για «ειρήνη μέσω δύναμης» ως μη ρεαλιστική.

Ο Φίτσο ζήτησε επίσης τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της ΕΕ να περιλαμβάνουν την απαίτηση η Ουκρανία να αποκαταστήσει τη ρωσική διασύνδεση φυσικού αερίου προς τη Σλοβακία και τη Δυτική Ευρώπη – πιέζοντας ουσιαστικά για εκ νέου εξάρτηση της ευρωπαϊκής εξάρτησης από τις εξαγωγές ενέργειας της Μόσχας.

Οι θέσεις αυτές του Όρμπαν και του Φίτσο εκφράζονται καθώς η Ευρώπη προσπαθεί να δώσει απάντηση στην ταπεινωτική μεταχείριση του Τραμπ προς τον Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον.

Ενώ ηγέτες από τη Γαλλία, τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιβεβαιώσει την υποστήριξή τους στο Κίεβο, ο Όρμπαν τάχθηκε στο πλευρό του Τραμπ, επαινώντας την πίεση του προέδρου των ΗΠΑ για μια «γενναία» ειρηνευτική συμφωνία.

Η σύνοδος κορυφής της Κυριακής στο Λονδίνο, με οικοδεσπότη τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, θα αποτελέσει ένα «τεστ αντοχής» για το εάν οι ηγέτες της ΕΕ μπορούν να διατηρήσουν ανέπαφη την εύθραυστη ενότητά τους - ή εάν οι ελιγμοί Ορμπαν και Φίκο θα διευρύνουν τους εσωτερικούς διχασμούς, καθώς η Ουκρανία αντιμετωπίζει αυξανόμενη αβεβαιότητα στο πεδίο της μάχης.

