Σταϊνμάιερ: «Εμεινα άναυδος»- Eπικρίνει τον Τραμπ για τη συνάντηση με Ζελένσκι

Ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ επέκρινε με σφοδρότητα τον Αμερικανό πρόεδρο, χαρακτηρίζοντας αδιανόητη την γεμάτη ένταση και φωνές συνάντηση χθες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

«Η διπλωματία αποτυγχάνει όταν διαπραγματευτικοί εταίροι ταπεινώνονται μπροστά στον κόσμο», τόνισε σήμερα ο Σταϊνμάιερ στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa).

«Η σκηνή στον Λευκό Οίκο χθες με άφησε άναυδο. Δεν θα πίστευα ποτέ ότι θα χρειαζόταν ποτέ να υπερασπιστούμε την Ουκρανία απέναντι στις ΗΠΑ», είπε ο Γερμανός πρόεδρος.

Παράλληλα σημείωσε ότι οι Ευρωπαίοι παραμένουν προσηλωμένοι στην ελευθερία, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. «Πρέπει να αποτρέψουμε την Ουκρανία από το να δεχτεί την υποταγή», τόνισε.

Επιπλέον τόνισε ότι η Γερμανία «χρειάζεται επειγόντως μια ισχυρή κυβέρνηση» για να αντιμετωπίσει την εκτυλισσόμενη κρίση.

Διερευνητικές συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα μετά τις ομοσπονδιακές εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.