Θαυμάστε τους, γιατί η αυλαία πέφτει: Οι ποδοσφαιριστές που θα εμφανιστούν για τελευταία φορά στο Μουντιάλ

Όπως ακριβώς το αναφέρει και ο τίτλος αυτού του αφιερώματος. Απολαύστε τους, θαυμάστε τους στον αγωνιστικό χώρο, χαρείτε την κάθε στιγμή τους στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου, γιατί κάθε λεπτό, πλέον, θα αποκτά ιδιαίτερη αξία.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι το τελευταίο για αρκετούς από τους πιο σημαντικούς διεθνείς στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών που συμμετέχουν στη διοργάνωση και το sport-fm.gr αναλύει την κατάσταση.

Οι GOATS που θα μας κάνουν να δακρύσουμε…

Πραγματικά, έχετε σκεφτεί τη μέρα που δεν θα έχουμε Μέσι και Κριστιάνο στο ποδόσφαιρο; Έχετε αντιληφθεί πόσο πιο φτωχό θα γίνει το άθλημα; Αν έχουμε τώρα τη δυνατότητα να τους απολαύσουμε μια τελευταία φορά στο τοπ επίπεδο, είναι η καταλληλότερη ώρα στο Μουντιάλ του φετινού καλοκαιριού.

Γιατί μπορεί ο ένας να είναι στις ΗΠΑ και ο άλλος στη Σαουδική Αραβία, σε πολύ διαφορετικά δεδομένα καριέρας και με πολύ διαφορετικό επίπεδο πίεσης, προβολής, απήχησης κ.λπ., αλλά στην πιο λαμπερή, παγκόσμια σκηνή θα εμφανιστούν για ύστατη φορά. Θα είναι το 6ο Παγκόσμιο Κύπελλο για αμφότερους, με τον Λίο να είναι εμφανώς πιο χαλαρός πλέον, έχοντας καταφέρει επιτέλους στην καριέρα του να βρεθεί στην κορυφή του κόσμου.

Το 2022, στο Μουντιάλ του Κατάρ που διεξήχθη τον χειμώνα, ο Μέσι πήρε την «αλμπισελέστε» από το χέρι και την οδήγησε μέχρι και το φινάλε της διοργάνωσης, κατακτώντας το τρόπαιο. Ο Κριστιάνο έχει λίγο διαφορετική ιστορία. Ακόμα και το 2016 στο Euro, τραυματίστηκε στον μεγάλο τελικό, αλλά η Πορτογαλία πήρε το τρόπαιο και έτσι πανηγύρισε και εκείνος ένα σπουδαίο τίτλο με το εθνόσημο.



Θέλει το Μουντιάλ; Προφανώς. Μπορεί; Ίσως υπάρχουν πιο ποιοτικές ομάδες από τους Πορτογάλους. Παρ' όλα αυτά, τόσο ο CR7 όσο και ο Μέσι θα μας προσφέρουν το τελευταίο τους μεγάλο τουρνουά. Και δεν χάνεται αυτό…

Ο θρυλικός Μεξικανός που ρίχνει την αυλαία στη μεγαλύτερη σκηνή

Ο Γκιγιέρμο Οτσόα, στα 40 του χρόνια, θα παραστεί για 6η και τελευταία φορά στην καριέρα του σε Μουντιάλ για να προσφέρει στην εθνική ομάδα του Μεξικού. Ο θρυλικός γκολκίπερ -ο άνθρωπος για τον οποίο κάποτε κυκλοφορούσε ο μύθος για τα… έξι δάχτυλα μετά την τρομερή εμφάνιση κόντρα στη Βραζιλία το 2014- ρίχνει τους τίτλους τέλους. Το φετινό καλοκαίρι θα είναι διαθέσιμος για το Μεξικό στην τελευταία του μεγάλη διοργάνωση και έπειτα θα αποσυρθεί.



Όχι απλά από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, αλλά και από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, για να ξεκινήσει πλέον το νέο κεφάλαιο της ενασχόλησής του με το άθλημα. Ο Οτσόα έστειλε το πιο ωραίο μήνυμα μετά την ανακοίνωση της παρουσίας του στην αποστολή του Μεξικού, τονίζοντας: «Με γεμάτη καρδιά, με πολλές ουλές από τις προηγούμενες εμπειρίες, φοβερές εμπειρίες, αλλά και ενθουσιασμό όπως όταν ήμουν 10 ετών παιδάκι και ονειρευόμουν να τιμήσω το εθνόσημο». Βασικός κίπερ της εθνικής ομάδας ήταν από το τουρνουά του 2014 και μετά…

Το κροατικό… κομπιούτερ

Με ένα Μουντιάλ λιγότερο από τους Κριστιάνο και Μέσι, αλλά με τρομερή παρουσία και απόλυτα ταπεινό χαρακτήρα σε όλη του την πορεία. Ο Λούκα Μόντριτς θα δώσει το «παρών» για 5η φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική ομάδα της Κροατίας και θα ηγηθεί των προσπαθειών του συνόλου του Ζλάτκο Ντάλιτς. Μάλιστα, ο διεθνής μεσοεπιθετικός είχε υποστεί κάταγμα στο ζυγωματικό στο φινάλε της σεζόν σε ματς της Μίλαν με τη Γιουβέντους, αλλά δεν θα έχανε τη διοργάνωση σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.



Υπό την καθοδήγησή του, οι Κροάτες είχαν φτάσει στον μεγάλο τελικό του 2018, όπου ηττήθηκαν από τη Γαλλία, ενώ στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ ο αποκλεισμός ήρθε ένα βήμα πριν από την τελευταία μέρα της διοργάνωσης. Στα 40 του χρόνια μπαίνει στο κάδρο μαζί με τους Μέσι και Κριστιάνο για τους Legends που θα δούμε για τελευταία φορά σε Μουντιάλ. Είναι ο κορυφαίος σε συμμετοχές στην εθνική Κροατίας με 196 και, αν οδηγήσει τους συμπατριώτες του στα νοκ-άουτ, μπορεί να σπάσει τη 200άρα.

Ένας βελγικός αποχαιρετισμός με αξιοπρέπεια

Ήταν εκεί στις μέρες που η φουρνιά των Βέλγων διεθνών έδειχνε ικανή να κατακτήσει και την Ευρώπη και τον κόσμο. Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε μεγαλώνει, το σώμα του αρχίζει να αντιδρά και να του δείχνει ότι οι ταχύτητές του είναι πλέον πιο ήπιες, αλλά όσο το μυαλό… στροφάρει ασταμάτητα, τόσο εκείνος συνεχίζει. Βέβαια, φτάνει η στιγμή που, όσο και αν υπάρχει η θέληση, το κορμί δεν ακολουθεί -και αυτό συνέβη φέτος στον Βέλγο «μάγο» της Νάπολι.



Στα 34 του θα είναι ξανά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά δεν είναι από εκείνους που θα πιέσουν καταστάσεις και θα προσπαθήσουν να εναντιωθούν στο πλήρωμα του χρόνου. Ο KdB ήταν εκεί στη μαγική διοργάνωση του 2018 με την τρίτη θέση, ήταν και στον πρόωρο και κακό αποκλεισμό από τη φάση των ομίλων στο Κατάρ. Και τώρα θα είναι και σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Για να βάλει σε… τάξη τα πράγματα και αν τελικά αποχωρήσει από τους «κόκκινους διαβόλους», να το κάνει με αξιοπρεπή παρουσία.

Πιστεύει κανείς ότι ο Νεϊμάρ σε μια τετραετία θα είναι… ΟΚ;

Τα… είδε όλα μέχρι να ακούσει από τον Κάρλο Αντσελότι πως θα είναι και εκείνος στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας. Και ας αδικήθηκε φοβερά ο Ζοάο Πέδρο της Τσέλσι, που έκανε μαγική πρώτη χρονιά στους «μπλε», με περισσότερες συμμετοχές, γκολ, ασίστ και αγωνιστικό ρυθμό. Άλλη κουβέντα αυτή. Ο Νεϊμάρ, που απασχόλησε εντόνως για τον νέο τραυματισμό του, βρίσκεται στους διαθέσιμους Βραζιλιάνους για τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά ώστε να παραστεί στη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Και μπορεί αρκετός κόσμος να πανηγύρισε αυτή την εξέλιξη, υπήρχαν όμως και άλλοι -αρκετοί- με την κοινή λογική που λέει ότι ο «Νέι» δεν βρίσκεται στο επίπεδο που απαιτείται σε αυτόν τον θεσμό.



Στα 34 του έχει επιστρέψει από καιρό στην πατρίδα του και την αγαπημένη του Σάντος, απέχει από την ποδοσφαιρική επιφάνεια και όταν έρχεται σε αυτή, θα είναι είτε για κάποιο γκολ είτε για κάποια ιστορία που του τσαλακώνει ακόμα περισσότερο το κύρος. Αν υπάρχει κάποιος που θεωρεί ότι σε μια τετραετία από τώρα, με αυτόν τον Νεϊμάρ που ξέρουμε και παρακολουθούμε, θα μπορέσει να βρεθεί και σε επόμενο Μουντιάλ, ας σηκώσει χέρι… Για αυτό, ας δούμε αν είναι πλέον σε κατάσταση να δώσει στη «σελεσάο» και στον κόσμο αυτό που περιμένουν όλοι από εκείνον...

Αφού τον χρειάζονται, ο Νόιερ δεν το σκέφτηκε καν…

Έχει την ευκαιρία να γίνει ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που συμμετείχε ποτέ σε Μουντιάλ με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Γερμανίας. Και αυτό θα συμβεί, αφού ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν του εξήγησε την κατάσταση και τον έκανε να… τερματίσει την απόσυρσή του για να επιστρέψει στα «πάντσερ». Στα 40 του, ο πορτιέρε της Μπάγερν Μονάχου, έχοντας αποδείξει και κατά τη διάρκεια της σεζόν ότι ακόμα έχει ρεφλέξ που θα ζήλευαν και νεότεροι συνάδελφοί του, θα βρίσκεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.



Μάλιστα, η μεγάλη επιστροφή του διεθνή κίπερ έπειτα από μια διετία απουσίας από τις υποχρεώσεις των Γερμανών φέρεται να προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του Μπάουμαν, που περίμενε πώς και πώς να είναι ο βασικός τερματοφύλακας. Ο πολύπειρος πορτιέρε θα παραστεί σε 5ο Μουντιάλ στην καριέρα του και φυσικά αυτό θα είναι το τελευταίο του. Εννοείται πως στο τουρνουά του 2014 στέφθηκε Παγκόσμιος Κυπελλούχος και πήρε και το βραβείο του καλύτερου τερματοφύλακα…

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