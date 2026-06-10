ΝΒΑ: Συνεχίζει και βλέπουμε ο Λεμπρόν Τζέιμς

Ποιος θα νικούσε σε ένα μονάκι μεταξύ του Μάικλ Τζόρνταν και του Λεμπρον Τζέιμς;

Η ερώτηση είναι προβοκατόρικη και δεν έχει απάντηση, όπως δεν έχει ακόμη απάντηση το πότε θα σταματήσει το μπάσκετ ο Lebron.

Φιλοξενούμενος στο περιοδικό Times, ο 41χρονος κορυφαίος Αμερικανός μπασκετμπολίστας του 21ου αιώνα, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο της απόσυρσής του, ξεκαθαρίζοντας πως αυτό θα συμβεί μόνο όταν θα σταματήσει να αγαπάει αυτό που κάνει.

«Όλα εξαρτώνται από το μυαλό. Εκεί που πηγαίνει το μυαλό, ακολουθεί και το σώμα. Όταν δεν θα αγαπώ πλέον να πηγαίνω στο γήπεδο πέντε ώρες πριν από έναν αγώνα για να ξεκινήσω την προετοιμασία μου ή να φτάνω στην προπόνηση δυόμισι ώρες νωρίτερα, τότε θα ξέρω ότι έχει έρθει η ώρα να σταματήσω. Γιατί τότε θα αρχίσω να αδικώ το ίδιο το παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Υπενθυμίζεται πως ο σταρ των «λιμνανθρώπων», τη φετινή χρονιά, κατέγραψε 60 εμφανίσεις, σημειώνοντας 20,9 πόντους, 6,1 ριμπάουντ και 7,2 ασίστ κατά μέσο όρο.





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