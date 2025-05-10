Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν σήμερα σε μία εκεχειρία 30 ημερών χωρίς όρους από τις 12 Μαΐου, με την υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν με την επιβολή νέων “μαζικών” κυρώσεων αν αποτύχει να συμμορφωθεί.

Κοινή γραμμή αποφάσισαν να τηρήσουν οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο με την παρουσία των ηγετών της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, στο πλευρό του Ουκρανού προέδρου Βολιντιμίρ Ζελένσκι.

Στη σύσκεψη συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,ο οποίος εξέφρασε τη θέση της Ελλάδας για άμεση εφαρμογή της εκεχειρίας 30 ημερών

Ο Ντόναλντ Τουρκ, σε ανάρτησή του στα social media, έστειλε το μήνυμα της ευρωπαϊκής ενότητας -προφανώς- στη Μόσχα, ανεβάζοντας φωτογραφία με τους ηγέτες που ταξίδεψαν στο Κίεβο, όλους μαζί ενωμένους γύρω από ένα μικρό τραπεζάκι.

Συνέντευξη του Μερτς - Οι θέσεις που εξέφρασε

«Βγαίνει μπροστά» στο ουκρανικό ο Φρίντριχ Μερτς, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και συνδιαμορφώνοντας προτάσεις. Ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας απέρριψε την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, ενώ τάχθηκε υπέρ της ευρωπαϊκής απόφασης για τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου το οποίο θα διερευνήσει ρωσικά εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.



Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα BILD από το Κίεβο, ο κ. Μερτς έκανε λόγο για «εκπληκτικά υψηλό βαθμό συμφωνίας» με τις ΗΠΑ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, επισήμανε ωστόσο και την διαφορά απόψεων στο θέμα της διεξαγωγής προεδρικών εκλογών στην χώρα.

«Το ουκρανικό σύνταγμα ορίζει ότι οι εκλογές δεν μπορούν να διεξαχθούν σε περίοδο πολέμου. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να το σεβαστούμε. Ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι ο νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος αυτής της χώρας και ο συνομιλητής μας», τόνισε ο κ. Μερτς, αναφερόμενος στο κατ' επανάληψη διατυπωμένο αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ για διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία.

Ο καγκελάριος τάχθηκε από την άλλη πλευρά, υπέρ της απόφασης της ΕΕ για τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου το οποίο θα εξετάσει ρωσικά εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.



«Είναι φυσικά αυτονόητο. Η Ρωσία διαπράττει τα πιο σοβαρά εγκλήματα υπό την ηγεσία του (Βλάντιμιρ) Πούτιν και φυσικά αυτά τα εγκλήματα πολέμου πρέπει μια μέρα να τιμωρηθούν. Υπάρχουν για αυτό διεθνείς θεσμοί και, όπως ορθώς δήλωσαν χθες οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ, πρέπει να το κάνουν».

Τηλεφωνική επικοινωνία Zελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών με τον Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος και οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας που επισκέπτονται το Κίεβο, είχαν το Σάββατο (10/5) μία τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, συζητώντας τις προσπάθειες ειρήνευσης. Αυτό αποκάλυψε ο Ουκρανός υπουργός των Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα.

Σε μία ανάρτησή του στο Χ ο Σιμπίχα, ανέφερε ότι η Ουκρανία και όλοι οι σύμμαχοί της είναι έτοιμοι για μία πλήρη και χωρίς όρους εκεχειρία στο έδαφος, τη θάλασσα και τον αέρα για τουλάχιστον 30 ημέρες, αρχής γινομένης από τη Δευτέρα. Χαρακτήρισε «παραγωγική» την τηλεφωνική συνομιλία.

Μακρόν και Μερτς προειδοποιούν τη Ρωσία για πολύ σκληρότερες κυρώσεις

Ο Γερμανός καγκελάριος και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησαν τη Ρωσία ότι θα αντιμετωπίσει «εξαιρετικά αυστηρότερες κυρώσεις» εάν αρνηθεί την 30ήμερη εκεχειρία που ζήτησε η Δύση.

Εάν ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν συμφωνήσει με την εκεχειρία, «θα υπάρξει μια τεράστια σκλήρυνση των κυρώσεων και η τεράστια βοήθεια προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί -- πολιτικά, φυσικά, αλλά και οικονομικά και στρατιωτικά», δήλωσε ο Μερτς στη BILD, ο οποίος επισκέπτεται το Κίεβο το Σάββατο με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Πολωνίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έφτασαν το πρωί στο Κίεβο προκειμένου να εκφράσουν από κοινού με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ τη στήριξή τους προς την Ουκρανία και να ζητήσουν από τη Ρωσία να δεχθεί «πλήρη και άνευ όρων» εκεχειρία 30 ημερών.



Οι τρεις ηγέτες βγήκαν μαζί από το τρένο που τους μετέφερε στο Κίεβο από την Πολωνία και πρόκειται να συναντηθούν αργότερα σήμερα Σάββατο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Τουσκ.

Σε μια επίσημη τελετή, άφησαν κεριά σε ένα μνημείο για τους πεσόντες πολέμου της Ουκρανίας.

Η επίσκεψη των ηγετών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Πολωνίας απαντά, συμβολικά, στους εορτασμούς που πραγματοποιήθηκαν χθες Παρασκευή στη Μόσχα για την επέτειο των 80 ετών από τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας παρουσία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και περίπου 20 ξένων ηγετών, ανάμεσά τους ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.

«Συνεχίζουμε να αυξάνουμε τη στήριξή μας στην Ουκρανία. Εντείνουμε την πίεσή μας στη ρωσική πολεμική μηχανή μέχρις ότου η Ρωσία να δεχθεί μια εκεχειρία που θα διαρκέσει», τόνισαν σε χθεσινή, κοινή τους ανακοίνωση οι τέσσερις ηγέτες.

Μακρόν, Στάρμερ, Μερτς και Τουσκ θα συμμετάσχουν μαζί με τον Ζελένσκι σε διαδικτυακή διάσκεψη με άλλους ηγέτες της «συμμαχίας των προθύμων», των δυτικών χωρών κυρίως ευρωπαϊκών- που είναι έτοιμες να προσφέρουν «εγγυήσεις ασφαλείας» στην Ουκρανία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες μετέβησαν στο Κίεβο ενισχυμένοι από την έκκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πίεσε την Πέμπτη τη Ρωσία να δεχθεί «άνευ όρων εκεχειρία διάρκειας 30 ημερών», ενώ απείλησε τη Μόσχα με νέες κυρώσεις σε περίπτωση που αρνηθεί.

Η Ρωσία, που αυτή τη στιγμή ελέγχει το 20% του ουκρανικού εδάφους, «υπεκφεύγει, θέτει όρους, κερδίζει χρόνο και συνεχίζει τον πόλεμο εισβολής της», κατήγγειλε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο Χ σήμερα, λίγο πριν φτάσει στο Κίεβο.

Ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε την απειλή του για νέες κυρώσεις «πολύ πιο σκληρές» εις βάρος της Ρωσίας, αν αυτή αρνηθεί να αποδεχθεί μια εκεχειρία, σύμφωνα με συνέντευξή του στα γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα TF1 και LCI που πραγματοποιήθηκε στο τρένο το οποίο τον μετέφερε στο Κίεβο.

Παράλληλα ο Μακρόν ζήτησε τη διεξαγωγή «απευθείας διαπραγματεύσεων» μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Στην περίπτωση που ισχύσει εκεχειρία 30 ημερών «ξεκινάμε απευθείας συνομιλίες Ουκρανίας- Ρωσίας. Εμείς είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε», διαβεβαίωσε.

Αντίστοιχη ήταν η αντίδραση και του Γερμανού καγκελαρίου ο οποίος επίσης απείλησε τη Μόσχα ότι «θα σκληρύνουν πολύ οι κυρώσεις» εις βάρος της, αν αρνηθεί την εκεχειρία, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild.

Αν το Κρεμλίνο αρνηθεί, «τότε θα σκληρύνουν πολύ οι κυρώσεις και θα συνεχιστεί η μαζική βοήθεια προς την Ουκρανία. Στο πολιτικό σκέλος, φυσικά, αλλά και στο οικονομικό και πολιτικό», τόνισε ο Μερτς.

Στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες οι τέσσερις Ευρωπαίοι ηγέτες επεσήμαναν ότι «επαναλαμβάνουμε τη στήριξή μας στις εκκλήσεις του προέδρου Τραμπ υπέρ μιας ειρηνευτικής συμφωνίας και ζητάμε από τη Ρωσία να πάψει να εγείρει εμπόδια».

«Στο πλευρό των ΗΠΑ, καλούμε τη Ρωσία να δεχθεί μια πλήρη και άνευ όρων εκεχειρία 30 ημερών προκειμένου να μπορέσουν να διεξαχθούν συνομιλίες με στόχο μια δίκαιη ειρήνη με διάρκεια», πρόσθεσαν.

Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ εκτίμησε ότι πριν κηρυχθεί εκεχειρία θα πρέπει να σταματήσουν οι παραδόσεις δυτικών όπλων στο Κίεβο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση «η Ουκρανία θα βρεθεί σε πλεονεκτική θέση».

«Η Ουκρανία θα συνεχίσει την πλήρη επιστράτευση, φέρνοντας νέα στρατεύματα στο μέτωπο», πρόσθεσε. «Η Ουκρανία θα εκμεταλλευθεί αυτή την περίοδο για να εκπαιδεύσει νέο στρατιωτικό προσωπικό και για να προσφέρει μια ανάπαυλα στο ήδη υπάρχον. Οπότε για ποιο λόγο να δώσουμε αυτό το πλεονέκτημα στην Ουκρανία;», διερωτήθηκε.

Μητσοτάκης: Ανάγκη για άμεση εφαρμογή άνευ όρων εκεχειρίας 30 ημερών

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα Σάββατο στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών για την Ουκρανία, που συγκάλεσαν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Σερ Κιρ Στάρμερ.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και την ανάγκη για άμεση εφαρμογή άνευ όρων εκεχειρίας τριάντα ημερών, όπως προτείνεται από κοινού από Αμερικανούς και Ευρωπαίους συμμάχους.

Κρεμλίνο προς Ευρωπαίους: «Δεν έχει νόημα να προσπαθείτε να μας τρομάξετε με κυρώσεις»

Την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν μια εκεχειρία, και πιθανές περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε ότι η Ρωσία έχει ήδη «συνηθίσει τις κυρώσεις».

«Ξέρουμε τι να κάνουμε για να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό τους αφότου ανακοινωθούν αυτές οι κυρώσεις. Έχουμε μάθει να το κάνουμε αυτό. Δεν έχει νόημα να προσπαθείτε να μας τρομάξετε με αυτές τις κυρώσεις», υποστήριξε ο Πεσκόφ.

Είπε επίσης ότι «ορισμένοι Ευρωπαίοι είναι ενοχλημένοι που αρκετοί ηγέτες επέλεξαν να γιορτάσουν την Ημέρα της Νίκης με τη Ρωσία».

Την Παρασκευή, περισσότεροι από 20 παγκόσμιοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, παρευρέθηκαν στη Μόσχα για την τελετή μνήμης για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

