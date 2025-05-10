Εντολή του Πενταγώνου στις στρατιωτικές ακαδημίες - «Εισαγωγές μόνο βάσει αξίας»

Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στις στρατιωτικές ακαδημίες των ΗΠΑ να σταματήσουν να εξετάζουν τη φυλή, το φύλο και την εθνικότητα στις διαδικασίες εισαγωγής τους.

Ξεκινώντας με τον επόμενο κύκλο εισαγωγής των ακαδημιών, οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση «αποκλειστικά την αξία τους», έγραψε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ σε ένα από τα δύο πολιτικά σημειώματα που δημοσίευσε το Πεντάγωνο. Το έγγραφο τονίζει ότι «δεν λαμβάνονται υπόψη» η φυλή, το φύλο ή η εθνικότητα των υποψηφίων, αλλά παράγοντες όπως το «μοναδικό αθλητικό ταλέντο» και η προηγούμενη στρατιωτική θητεία.

«Αυτό διασφαλίζει ότι μόνο οι υποψήφιοι με τα περισσότερα προσόντα γίνονται δεκτοί, εκπαιδεύονται και τελικά εντάσσονται στο στράτευμα για να ηγηθούν της καλύτερης μαχητικής δύναμης στην ιστορία», αναφέρει το σημείωμα του Χέγκσεθ. «Η επιλογή οποιουδήποτε άλλου εκτός από τους καλύτερους διαβρώνει την πολεμική μας ετοιμότητα και υπονομεύει την κουλτούρα της αριστείας στις Ένοπλες Δυνάμεις μας».

Το δεύτερο σημείωμα που κυκλοφόρησε την Παρασκευή δίνει εντολή σε κάθε στρατιωτική υπηρεσία να εξετάσει τα αρχεία που διατηρούν τα εκπαιδευτικά τους ιδρύματα -όχι μόνο οι ακαδημίες, αλλά και οι διάφορες σχολές ηγεσίας στις οποίες φοιτούσαν στρατιωτικοί- και να προβούν σε εκτίμηση και αξιολόγηση.

Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η εργασία αργότερα αυτόν τον μήνα, μια ad hoc επιτροπή από «γνώστες, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες» θα εκτιμήσει το υλικό.

