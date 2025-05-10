Μερτς: Μικρή, αλλά υπαρκτή η πιθανότητα εκεχειρίας στην Ουκρανία

Ως «μικρή, αλλά υπαρκτή» περιέγραψε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς την πιθανότητα να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και έκανε λόγο για την «μεγαλύτερη πρωτοβουλία των τελευταίων μηνών, αν όχι ετών», ενώ προειδοποίησε τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για το νέο πακέτο κυρώσεων που ετοιμάζει η Δύση. Τόνισε τη συνοχή των συμμάχων της Ουκρανίας και διαβεβαίωσε το Κίεβο ότι «μπορεί να υπολογίζει στη Γερμανία».

«Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει και πιστεύω ότι υπάρχει τώρα μια μικρή πιθανότητα. Είναι μικρή η πιθανότητα, αλλά υπάρχει (…) και ο ίδιος ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν πρέπει να παραδεχθεί ότι η συνέχιση του πολέμου θα ήταν απελπιστική», δήλωσε ο κ. Μερτς σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD. Σε συνέντευξή του στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης ZDF, ο καγκελάριος διαβεβαίωσε για την συνοχή των συμμάχων της Ουκρανίας.

«Είμαστε πολύ ενωμένοι εδώ. Και οι ΗΠΑ εμπλέκονται πλήρως», δήλωσε και πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ ενημερώθηκε αμέσως μετά τη συνάντηση των ηγετών Γερμανίας, Γαλλίας, Πολωνίας, Βρετανίας και Ουκρανίας σήμερα στο Κίεβο. «Ο Πούτιν θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να διχάσει την Δύση. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί τους τελευταίους μήνες, αν όχι χρόνια, για τον τερματισμό του πολέμου», τόνισε. Στο ίδιο πνεύμα, μιλώντας στο ιδιωτικό δίκτυο n-tv, ο κ. Μερτς μίλησε για μια «σημαντική πρωτοβουλία από πέντε ευρωπαίους ηγέτες - μαζί με τους Αμερικανούς» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «θα προκαλέσει αίσθηση».

Νωρίτερα στο Κίεβο ο Φρίντριχ Μερτς κατηγόρησε τη Ρωσία για το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμη εκεχειρία και δήλωσε ότι η Ουκρανία τήρησε ιδιαίτερα εποικοδομητική στάση. «Αλλά η Ρωσία δεν θέλει να κάνει πίσω, επομένως θα πρέπει να αυξηθεί η πίεση προς τον ηγέτη του Κρεμλίνου», πρόσθεσε και, απευθυνόμενος στον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία «μπορεί να βασίζεται στην Γερμανία, η οποία θα συνεχίσει να παρέχει οικονομική υποστήριξη και θα τηρήσει όλα όσα έχει συμφωνήσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

