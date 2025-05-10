Η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει το καθήκον επίβλεψης μιας πιθανής εκεχειρίας στην Ουκρανία δήλωσε ο υπουργός των Εξωτερικών της, στη διάρκεια ενός σημερινού τηλεφωνήματος της “συμμαχίας των προθύμων” με τους συμμάχους του Κιέβου, σύμφωνα με μία πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας που αποτελούν τη λεγόμενη “συμμαχία των προθύμων”, αλλά και η ηγεσία της Ουκρανίας συναντήθηκαν σήμερα στο Κίεβο, ενώ συμφώνησαν σε μία εκεχειρία 30 ημερών από τις 12 Μαΐου, με την υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν με την επιβολή νέων “μαζικών” κυρώσεων στην περίπτωση αποτυχίας συμμόρφωσης του.

Ο Τούρκος υπουργός των Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συμμετείχε στο τηλεφώνημα της συμμαχίας των προθύμων δίνοντας έμφαση στη δέσμευση της Τουρκίας για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, σύμφωνα με μία ανώνυμη πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

