Ο επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντέιφ, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα τον περασμένο μήνα, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός την Πέμπτη, μια ημέρα μετά τη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της οργάνωσης στην Τεχεράνη.

תעודת זהות בנושא חיסולו של מחמד דף, ראש הזרוע הצבאית של חמאס pic.twitter.com/YlMqIc9LcA August 1, 2024

Ο Ντέιφ είχε γίνει στόχος αεροπορικής επιδρομής στις 13 Ιουλίου, όταν ο ισραηλινός στρατός είχε χτυπήσει κτίριο στη νότια Λωρίδα της Γάζας όπου βρισκόταν ο Ντεΐφ και ο Ραφάα Σαλαμέχ, διοικητής της Ταξιαρχίας Χαν Γιουνίς της Χαμάς.

🔴 The IDF confirmed that Hamas commander Mohammed Deif was killed in an Israeli airstrike, conducted in coordination with the Shin Bet security agency on July 13 pic.twitter.com/3LBanZdQeA — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) August 1, 2024

Ο θάνατος του Σαλαμέχ είχε επιβεβαιωθεί από εκείνη την ημέρα, ωστόσο η τύχη του Ντεΐφ ήταν άγνωστη.

«Οι IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) ανακοινώνουν ότι στις 13 Ιουλίου 2024, μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν την περιοχή της Χαν Γιουνίς και μετά από εκτίμηση πληροφοριών, μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι ο Μοχάμεντ Ντέιφ εξοντώθηκε», ανέφερε ο στρατός.

Η Χαμάς δεν έχει σχολιάσει ακόμα την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, η οποία έρχεται την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Τεχεράνη η νεκρώσιμη ακολουθία του ηγέτη της, Ισμαήλ Χανίγια.

Ο Ντέιφ πιστεύεται ότι ήταν ένας από τους εγκέφαλους της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Ένα από τα επιτελικά στελέχη της Χαμάς για 30 χρόνια, ο Ντέιφ ανέβηκε στις τάξεις της ομάδας, αναπτύσσοντας το δίκτυο των σηράγγων και την τεχνογνωσία της στην κατασκευή βομβών.

Το όνομά του βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των πιο καταζητούμενων του Ισραήλ για δεκαετίες, καθώς τον θεωρεί προσωπικά υπεύθυνο για τον θάνατο δεκάδων Ισραηλινών σε βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας.



Πηγή: skai.gr

