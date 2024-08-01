Τα πρώτα μαχητικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων F-16 που ζητούσε επίμονα το Κίεβο έφθασαν στην Ουκρανία, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και τον Λιθουανό υπουργό Εξωτερικών, καθώς η ουκρανική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία επιδιώκει να ενισχυθεί η Πολεμική Αεροπορία της, που έχει υποστεί απώλειες τα δυόμισι χρόνια του πολέμου.

Τα F-16 (Lockheed Martin) βρίσκονταν ψηλά στον κατάλογο των όπλων που ζητούσε η ουκρανική κυβέρνηση να της προμηθεύσουν οι σύμμαχοί της στη Δύση, λόγω των δυνατοτήτων τους και της ευρείας διεθνούς διαθεσιμότητάς τους.

Το μαχητικό πολλαπλών ρόλων, εφοδιασμένο με πυροβόλο 20 χιλιοστών, μπορεί να αξιοποιεί πολύ ευρύ φάσμα όπλων.

«F-16 στην Ουκρανία. Ακόμη ένα αδύνατο πράγμα που αποδείχθηκε εντελώς εφικτό», ανέφερε με ικανοποίηση ο Λιθουανός υπουργός Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις μέσω X.

F-16s in Ukraine. Another impossible thing turned out to be totally possible. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) July 31, 2024

Αξιωματούχος των ΗΠΑ, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, επιβεβαίωσε πως η παράδοση της πρώτης παρτίδας των μαχητικών ολοκληρώθηκε.

Ως αυτό το στάδιο, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δεν έχει απαντήσει στο αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters να σχολιάσει.

Η Δανία έχει δεσμευτεί να δωρίσει 16 μαχητικά του τύπου, η Ολλανδία άλλα 24. Η Νορβηγία σκοπεύει να διαθέσει ακόμη 6. Η κυβερνήσεις της Δανίας και της Ολλανδίας πρωτοστάτησαν στη δημιουργία «συνασπισμού» για την προμήθεια των αεροσκαφών στο Κίεβο. Συνολικά, η ουκρανική κυβέρνηση επιδιώκει να της παραδοθούν πάνω από 100, ώστε να ανακτηθεί όπως λέει η υπεροχή στους αιθέρες.

Δεκάδες χειριστές και μέλη του προσωπικού εδάφους εκπαιδεύονται από δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας τους τελευταίους μήνες.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις βασίζονται σε —συγκριτικά μικρό— στόλο αεριωθούμενων της σοβιετικής εποχής στον πόλεμο ως τώρα και το Κίεβο θεωρεί την προμήθεια των F-16 ζωτικής σημασίας αναβάθμιση για την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Αναλυτές και αξιωματούχοι πάντως επισημαίνουν πως από μόνα τους, τα F-16 δεν θα αλλάξουν τον ρου του πολέμου, που ξέσπασε όταν εισέβαλαν ρωσικά στρατεύματα στα τέλη Φεβρουαρίου του 2022.

