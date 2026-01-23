Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε τριμερή με Ρωσία και ΗΠΑ μετά τη συνάντηση Πούτιν-Γουίτκοφ

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι θα διεξαχθεί τριμερής σύνοδος -αξιωματούχων της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ- στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λίγη ώρα μετά το πέρας των συνομιλιών ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και την αμερικανική αντιπροσωπεία στη Μόσχα, συνάντηση που χαρακτηρίστηκε «ωφέλιμη» από τις υπηρεσίες του ρώσου προέδρου.

«Συμφωνήθηκε πως (...) η πρώτη συνάντηση τριμερούς ομάδας εργασίας επιφορτισμένης με τα ζητήματα της ασφάλειας θα διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι», ανέφερε στον Τύπο ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για διπλωματικές υποθέσεις, Γιούρι Ουσακόφ, τονίζοντας πως το ραντεβού των κ.κ. Πούτιν και Γουίτκοφ ήταν «ωφέλιμο από όλες τις απόψεις».

Η αμερικανική αντιπροσωπεία περιελάμβανε τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον Τζος Γκρούνμπαουμ, Επίτροπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αγορών.

Ο Γκρούνμπαουμ συμμετείχε προηγουμένως σε διαβουλεύσεις ΗΠΑ-Ρωσίας που πραγματοποιήθηκαν στο Μαϊάμι της Φλόριντα, όπως ανέφερε το ρωσικό κρατικό μέσο ενημέρωσης TASS.

Ο βοηθός του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, και ο Κίριλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, συμμετείχαν από τη ρωσική πλευρά στις συνομιλίες.

Αναχώρησε ήδη η ουκρανική αντιπροσωπεία

Εν τω μεταξύ, η ουκρανική αντιπροσωπεία έχει ήδη ξεκίνησε το ταξίδι για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκειμένου να συναντηθεί με την αντίστοιχη ρωσική, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η ομάδα μας κατευθύνεται προς τα ΗΑΕ για τις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς και τους Ρώσους», έγραψε στο Telegram ο πρόεδρος της Ουκρανίας, αργά το βράδυ της Πέμπτης. «Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει και θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, είχε δηλώσει ότι η τριμερής Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ θα λάβει χώρα την Παρασκευή και το Σάββατο.

