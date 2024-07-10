Την ώρα που οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ανακοινώνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η παράδοση μαχητικών αεροσκαφών F16 στην Ουκρανία με στόχο την ενίσχυση της αεράμυνάς της, η Ρωσία, που δεν επιθυμεί να αντιμετωπίσει το ΝΑΤΟ στο πεδίο της μάχης, διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο.

Η Ρωσία έχει εμπλακεί σε μια «τολμηρή» επιχείρηση δολιοφθοράς εναντίον των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για περισσότερο από έξι μήνες, με στόχο τις γραμμές εφοδιασμού όπλων για την Ουκρανία και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων πίσω από αυτήν, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το CNN που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ.

Με εμπρησμούς σε αποθήκες που συνδέονται με όπλα για την Ουκρανία, κάμερες παρακολούθησης στα σημεία που το ΝΑΤΟ εκπαιδεύει ουκρανικά στρατεύματα, βανδαλισμοί υπουργικών αυτοκινήτων, η Μόσχα επιδιώκει να αποδυναμώσει τη δυτική αποφασιστικότητα να υποστηρίξει την Ουκρανία και να υπονομεύσει την ενότητα στη Δύση.

Πολλοί αξιωματούχοι ασφαλείας σε όλη την Ευρώπη αναφέρουν ότι Ρώσοι πράκτορες προσλαμβάνουν ντόπιους ερασιτέχνες για να αναλαμβάνουν εγκλήματα υψηλού κινδύνου για λογαριασμό τους.

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ σε δηλώσεις του στο CNN ανέφερε ότι παρατήρησαν «μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση και εξάπλωση του υβριδικού πολέμου της Ρωσίας» τους τελευταίους έξι μήνες, ο οποίος περιελάμβανε «φυσικό σαμποτάζ» στη γραμμή ανεφοδιασμού των όπλων του ΝΑΤΟ που προορίζονται για την Ουκρανία. «Λαμβάνει χώρα παντού, από το σημείο παραγωγής και προέλευσης, μέχρι την αποθήκευση, αυτούς που παίρνουν αποφάσεις, μέχρι την παράδοση». «Η Ρωσία επιχειρεί να εκφοβίσει τους συμμάχους» επισημαίνει.

Η Ρωσία απέρριψε τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους, αλλά το ρωσικό σαμποτάζ και ο υβριδικός πόλεμος βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης της 75ης επετείου του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πώς τα κράτη μέλη θα εκφράσουν δημόσια την οργή τους για αυτό που οι αναλυτές χαρακτηρίζουν ως νέο «σκιώδη πόλεμο» του Κρεμλίνου, καθώς μπορεί να μην επιθυμούν να παράσχουν στη Μόσχα μια νίκη προπαγάνδας ή να πυροδοτήσουν συναγερμό για μια σειρά παραβιάσεων της ασφάλειας σε όλη την Ευρώπη.

Ένα «αρκετά επικίνδυνο παιχνίδι»

Ο ανώτερος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ είπε ότι η ρωσική δολιοφθορά στα κράτη του ΝΑΤΟ ισοδυναμούσε με ένα «αρκετά επικίνδυνο παιχνίδι, εάν η Ρωσία πιστεύει ότι η τακτική της δεν δύναται να ενεργοποιήσει τη διάταξη του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ που προβλέπει ότι επίθεση σε ένα κράτος μέλος αποτελεί επίθεση σε ολόκληρη τη συμμαχία. «Το να βρούμε πού βρίσκεται αυτή η γραμμή είναι ένας δύσκολος και επικίνδυνος υπολογισμός», είπε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η εισβολή του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία δείχνει ότι ο επικεφαλής του Κρεμλίνου δεν λάμβανε πάντα καλές στρατιωτικές συμβουλές.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί «πλήρη γκάμα» υβριδικών επιχειρήσεων, πρόσθεσε ο αξιωματούχος. «Βλέπουμε τα πάντα, από επιχειρήσεις υψηλού επιπέδου στην Ευρώπη, το κόστος των οποίων μπορεί να φτάσει τα 400.000 ευρώ για τη συλλογή μυστικών πληροφοριών έως μερικές χιλιάδες ευρώ για την πρόσληψη τραμπούκων.

Στο πλαίσιο του σκιώδους πολέμου που διεξάγει η Μόσχα εντάσσεται και το περιστατικό στα σύνορα της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ, στην Εσθονία, όπου 10 ύποπτοι Ρώσοι πράκτορες συνελήφθησαν τον Φεβρουάριο μετά τον βανδαλισμό του αυτοκινήτου του υπουργού Εσωτερικών. Εσθονοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι πρόκειται για μακροχρόνια εκστρατεία της Μόσχας για να αποσταθεροποιήσει τη γειτονική της χώρα, μέλος του ΝΑΤΟ.

Τους τελευταίους μήνες παρατηρήθηκε παρεμβολή στο GPS προκειμένου να αποτραπούν οι προσγειώσεις πολιτικών αεροσκαφών, ενώ ακόμη και οι σημαδούρες που οριοθετούν τμήμα των συνόρων της Ρωσίας με την Εσθονία εξαφανίζονται, εν μέσω της έκκλησης από τη Μόσχα για επανεκτίμηση των θαλάσσιων συνόρων.

Ο Harrys Puusepp, εκπρόσωπος της KAPO, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Εσθονίας, είπε στο CNN ότι οι ρωσικές δραστηριότητες κλιμακώθηκαν τους τελευταίους μήνες.

Τα F16 και οι απειλές της Ρωσίας

Σε μία εξέλιξη που αναμένεται να ενισχύσει την αεράμυνα της Ουκρανίας και συνεπώς τις αμυντικές ικανότητές της απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα το ΝΑΤΟ δια στόματος του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ανακοίνωσε ότι οι χώρες της Συμμαχίας άρχισαν να παραδίδουν μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην Ουκρανία.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη η μεταφορά αεροσκαφών F-16 από τη Δανία και την Ολλανδία», προς την Ουκρανία, είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, μιλώντας σε μια εκδήλωση στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. «Τα αεροσκάφη αυτά θα πετάξουν στον ουκρανικό ουρανό αυτό το καλοκαίρι», πρόσθεσε.

Η απόφαση προκάλεσε την οργή της Μόσχας η οποία ανακοίνωσε ότι η Ουάσινγκτον ηγείται «πολεμικής συμμορίας». Η κίνηση αναμένεται να κλιμακώσει περαιτέρω την ένταση ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία καθώς η Μόσχα έχει διαμηνύσει ότι θα θεωρήσει την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Ουκρανία ως εσκεμμένο μήνυμα από το ΝΑΤΟ στην πυρηνική σφαίρα, αφού τα μαχητικά είναι σε θέση να εξοπλιστούν με πυρηνικά όπλα.

Προειδοποίηση για την παράδοση F16 στην Ουκρανία είχε απευθύνει και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος σε δηλώσεις του είχε αναφέρει επί του θέματος ότι η Ρωσία δεν σκοπεύει να επιτεθεί σε καμία χώρα του ΝΑΤΟ, αλλά αν η Δύση προσφέρει πολεμικά αεροσκάφη F-16 στην Ουκρανία αυτά θα καταρρίπτονται από τις ρωσικές δυνάμεις.

Μάλιστα είχε διαμηνύσει ότι αν χρησιμοποιηθούν από αεροδρόμια τρίτων χωρών, γίνονται νόμιμοι στόχοι, όπου κι αν βρίσκονται.

