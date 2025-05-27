Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ καταδίκασε την Τρίτη τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος, δηλώνοντας ότι δεν ευνοούν την εξεύρεση ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης.



«Μεγάλος αριθμός μέσων ενημέρωσης συμμετέχει σε μια εκστρατεία που στοχεύει στη διατάραξη της ειρηνευτικής διαδικασίας και στην υποκίνηση των ΗΠΑ να επιβάλουν νέες κυρώσεις» ισχυρίστηκε ο Πεσκόφ.

«Οι Αμερικανοί και ο Πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ ισορροπημένοι στην προσέγγισή τους στην επίλυση του ζητήματος στην Ουκρανία» τόνισε, επιχειρώντας άνοιγμα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η Ρωσική Ομοσπονδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε όλα, πάντα θα υπάρχουν ορισμένες διαφορές, αλλά υπάρχει πολιτική βούληση να συνεχιστεί η συνεργασία τόνισε ο Ρώσος αξιωματούχος.

Σμήνη από drones εκτοξεύονται και από τις δύο πλευρές, ενώ σφοδρές μάχες βρίσκονται σε εξέλιξη σε σημαντικές περιοχές του μετώπου.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι κατέρριψε 99 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.

H Ρωσία εκτόξευσε 60 drones στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους, δήλωσαν αξιωματούχοι στο Κίεβο την Τρίτη, υποδεικνύοντας μια απότομη μείωση στην ένταση των επιθέσεων της Μόσχας μετά από τρεις νύχτες μαζικών αεροπορικών βομβαρδισμών.

O ρωσικός στρατός θα συνεχίσει τις μαζικές επιθέσεις σε απάντηση «τρομοκρατικών επιθέσεων» διαμήνυσε νωρίτερα η Μόσχα, παρά τις έντονες αντιδράσεις για τα συνεχιζόμενα πλήγματα κατά ουκρανικών στόχων που προκάλεσαν την αντίδραση του πρόεδρου Τραμπ.

Το Κίεβο, με την υποστήριξη ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, προέβη σε μια σειρά προκλητικών βημάτων για να διαταράξει τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησε η Ρωσική Ομοσπονδία ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Σε απάντηση στις μαζικές επιθέσεις ουκρανικών UAV σε περιοχές της Ρωσίας, οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις χτυπούν μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις και το στρατιωτικοβιομηχανικό συγκρότημα της Ουκρανίας, υποστηρίζεται.

Το Κίεβο έχει πολλαπλασιάσει τον αριθμό των επιθέσεων με UAV και πυραύλους σε στόχους στη Ρωσία. Από τις 20 Μαΐου, έχουν καταρριφθεί 2.331 UAV, συμπεριλαμβανομένων 1.465 εκτός της ζώνης της «ειδικής επιχείρησης».

Άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, υπέφεραν λόγω επιθέσεων από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημειώνει η Μόσχα.

Σε απάντηση στις ενέργειες του Κιέβου, οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις χρησιμοποίησαν όπλα υψηλής ακρίβειας και UAV για να χτυπήσουν το αεροδρόμιο Οζερνόγιε και τις αποθήκες πυρομαχικών στην περιοχή Ντνιεπροπετρόφσκ, αναφέρει μεταξύ άλλων το υπουργείο.

«Οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν μαζικές και ομαδικές επιθέσεις σε απάντηση τυχόν τρομοκρατικών επιθέσεων και προκλήσεων από το Κίεβο» διαμηνύει το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

