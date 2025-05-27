Η Βρετανία πρωταθλήτρια Ευρώπης στην τηλεργασία - Κάτω από τον μέσο όρο η Ελλάδα

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Οι εργαζόμενοι στο Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται πως έχουν αγκαλιάσει την τηλεργασία περισσότερο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, σύμφωνα με νέα έκθεση του King’s College London, η οποία αναδεικνύει τη χώρα ως «πρωτεύουσα» της εξ αποστάσεως εργασίας, με μέσο όρο 1,8 ημέρες τηλεργασίας την εβδομάδα.

Ο χρόνος αυτός είναι ο υψηλότερος στην Ευρώπη και σημαντικά πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο (1,3).

Αντίθετα, οι εργαζόμενοι στη Νότια Κορέα εργάζονται από το σπίτι κατά μέσο όρο μισή ημέρα την εβδομάδα, ενώ στην Ελλάδα και την Κίνα ο αντίστοιχος χρόνος είναι λίγο μεγαλύτερος (0,6 ημέρες/εβδομάδα), σύμφωνα με τη σχετική μελέτη στην οποία συμμετείχαν 40 χώρες. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται σε μία ημέρα στη Γαλλία, 1,2 στην Αυστραλία και 1,6 στη Γερμανία και τις ΗΠΑ.

Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Καναδάς με 1,9 ημέρες τηλεργασίας την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής ερευνητή της έκθεσης, Δρ Σέβατ Ακσόι, η εξ αποστάσεως εργασία έχει παγιωθεί ως «καθοριστικό χαρακτηριστικό της βρετανικής αγοράς εργασίας» μετά την πανδημία.

«Αυτό δεν είναι απλώς ένα κατάλοιπο της πανδημίας – οι Βρετανοί έχουν σαφώς αποφασίσει ότι δεν θα επιστρέψουν στον παλιό τρόπο εργασίας», υπογράμμισε ο ίδιος.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.