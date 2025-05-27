Η Ρωσία συνεχίσει να εργάζεται για το προσχέδιο μνημονίου που θα ορίζει τις αρχές μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτό τον μήνα, δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Ουκρανία για ένα μνημόνιο που θα αφορά μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι συνεχίζεται η δουλειά για το ρωσικό προσχέδιο και μόλις το έγγραφο ετοιμαστεί θα παραδοθεί στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία συνεχίζει να αναπτύσσει προσχέδιο μνημονίου για μελλοντική ειρηνευτική συνθήκη, ορίζοντας κάποιες θέσεις, όπως οι αρχές της διευθέτησης, ο χρόνος μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας και η πιθανή κατάπαυση πυρός για συγκεκριμένο χρόνο, εάν επιτευχθούν οι κατάλληλες συμφωνίες», δήλωσε η ίδια.

Πηγή: skai.gr

