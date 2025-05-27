Τουρκία: Από «Σουλτάνος» παρά λίγο στη φυλακή

Από «Σουλτάνος» παρά λίγο πίσω από τα κάγκελα της φυλακής... Ο λόγος για τον Τούρκο ηθοποιό Χαλίτ Εργκέντς -πρωταγωνιστή της πολύκροτης σειράς «Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής» η οποία προβλήθηκε και στη χώρα μας- ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ψευδομαρτυρία στις διαδηλώσεις για το Πάρκο Γκεζί.



Όπως αναφέρει το πρακτορείο Anadolu το δικαστήριο έκρινε ότι ο Εργκέντς φέρεται να είπε ψέματα σχετικά με άτομα που καταζητούνται σε σχέση με την υπόθεση και διαφεύγουν της τουρκικής δικαιοσύνης. Η αναφορά σχετίζεται με την Αϊσέ Μπαρίμ, η οποία κατηγορήθηκε ότι «επιχείρησε να ανατρέψει την τουρκική κυβέρνηση υποκινώντας ηθοποιούς να υποστηρίξουν τις διαμαρτυρίες στο Πάρκο Γκεζί». Ο διάσημος ηθοποιός επέμεινε ότι μετείχε στις διαμαρτυρίες με δική του απόφαση και δεν καθοδηγήθηκε από κανέναν.

Gezi Parkı olaylarında "eşitlik, adalet" diyerek karısıyla birlikte en ön sıralarda yer alan Halit Ergenç konu kendi sektörlerine gelince "Keşke eşit bir sistem olsa ama hayat böyle değil. Bütün dünyada da böyle. Bu vahşi bir para kazanma sistemi" demiş. Oyunculuğu falan geçtim,… pic.twitter.com/Gj7wx6XhFB January 15, 2025

Ο ηθοποιός αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 1 έτους και 10,5 μηνών, αλλά λόγω πρότερου εντίμου βίου, η ποινή ανεστάλη. Ο Εργκέντς έχει δικαίωμα έφεσης. Η καταδίκη έρχεται στη σκιά της σύλληψης του δημοφιλούς δήμαρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Οι διαμαρτυρίες για το Πάρκο Γκεζί, της Κωνσταντινούπολης, οι οποίες έλαβαν χώρα το 2013, έγιναν το μεγαλύτερο κύμα δημόσιας διαμαρτυρίας κατά της διακυβέρνησης του Ερντογάν.

Πυροδοτήθηκαν από κυβερνητικά σχέδια για την αποψίλωση μιας περιοχής πρασίνου για την κατασκευή ενός εμπορικού κέντρου. Οι διαμαρτυρίες προκάλεσαν την οργή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που ζήτησε την αυστηρή τιμωρία των ταραξιών.

Πηγή: skai.gr

