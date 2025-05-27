Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής»: Από «Σουλτάνος» παρά λίγο στη φυλακή λόγω... Ερντογάν ο ηθοποιός Χαλίτ Εργκέντς

Οι διαμαρτυρίες για το Πάρκο Γκεζί, οι οποίες έλαβαν χώρα το 2013, έγιναν το μεγαλύτερο κύμα δημόσιας διαμαρτυρίας κατά της διακυβέρνησης του Ερντογάν

Τουρκία: Από «Σουλτάνος» παρά λίγο στη φυλακή

Από «Σουλτάνος» παρά λίγο πίσω από τα κάγκελα της φυλακής... Ο λόγος για τον Τούρκο ηθοποιό Χαλίτ Εργκέντς -πρωταγωνιστή της πολύκροτης σειράς «Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής» η οποία προβλήθηκε και στη χώρα μας- ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ψευδομαρτυρία στις διαδηλώσεις για το Πάρκο Γκεζί.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Anadolu το δικαστήριο έκρινε ότι ο Εργκέντς φέρεται να είπε ψέματα σχετικά με άτομα που καταζητούνται σε σχέση με την υπόθεση και διαφεύγουν της τουρκικής δικαιοσύνης. Η αναφορά σχετίζεται με την Αϊσέ Μπαρίμ, η οποία κατηγορήθηκε ότι «επιχείρησε να ανατρέψει την τουρκική κυβέρνηση υποκινώντας ηθοποιούς να υποστηρίξουν τις διαμαρτυρίες στο Πάρκο Γκεζί». Ο διάσημος ηθοποιός επέμεινε ότι μετείχε στις διαμαρτυρίες με δική του απόφαση και δεν καθοδηγήθηκε από κανέναν. 

Ο ηθοποιός αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 1 έτους και 10,5 μηνών, αλλά λόγω πρότερου εντίμου βίου, η ποινή ανεστάλη. Ο Εργκέντς έχει δικαίωμα έφεσης. Η καταδίκη έρχεται στη σκιά της σύλληψης του δημοφιλούς δήμαρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου. 

Οι διαμαρτυρίες για το Πάρκο Γκεζί, της Κωνσταντινούπολης, οι οποίες έλαβαν χώρα το 2013, έγιναν το μεγαλύτερο κύμα δημόσιας διαμαρτυρίας κατά της διακυβέρνησης του Ερντογάν.

Πυροδοτήθηκαν από κυβερνητικά σχέδια για την αποψίλωση μιας περιοχής πρασίνου για την κατασκευή ενός εμπορικού κέντρου. Οι διαμαρτυρίες προκάλεσαν την οργή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που ζήτησε την αυστηρή τιμωρία των ταραξιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Εκρέμ Ιμάμογλου Τουρκία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark