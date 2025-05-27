Ο ακροδεξιός υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές που προκάλεσε αναστάτωση στην πολιτική σκηνή της Ρουμανίας, ο Καλίν Τζορτζέσκου, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την πολιτική μετά την αποτυχία του αντικαταστάτη του να εκλεγεί πρόεδρος.

Ο 63χρονος Τζορτζέσκου προκάλεσε έκπληξη στις 24 Νοεμβρίου, όταν ήρθε πρώτος σε ψήφους στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Ρουμανία, ο οποίος ακυρώθηκε στη συνέχεια από το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας λόγω των υποψιών για ρωσική παρέμβαση.

«Αποφάσισα να διατηρήσω ουδέτερη στάση, χωρίς πολιτικούς δεσμούς», τόνισε ο Τζορτζέσκου σε βίντεο που ανήρτησε στο YouTube αργά χθες Δευτέρα.

Ο Τζορτζέσκου, η ρητορική του οποίου θύμιζε τον Αμερικανό προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωνε επιφυλακτικός έναντι των εμβολίων και των Βρυξελλών και ήταν αντίθετος στην παροχή βοήθειας στην Ουκρανία.

Ο αποκλεισμός του από τις νέες προεδρικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο είχε προκαλέσει διαδηλώσεις στο Βουκουρέστι, με τους συμμετέχοντες να καταγγέλλουν «πραξικόπημα».

Ο αντικαταστάτης του Τζόρτζε Σιμιόν, επικεφαλής του εθνικιστικού κόμματος AUR (Συμμαχία για την ενότητα των Ρουμάνων), ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 18 Μαΐου από τον φιλοευρωπαίο δήμαρχο του Βουκουρεστίου Νικούσορ Νταν.

Αν κέρδιζε, ο Σιμιόν επιθυμούσε να διορίσει πρωθυπουργό της χώρας τον Τζορτζέσκου, ο οποίος είδε τις πολιτικές του φιλοδοξίες να καταρρέουν και παράλληλα να γίνεται στόχος ποινικών διώξεων.

Στα τέλη Φεβρουαρίου του απαγγέλθηκαν διάφορες κατηγορίες, κυρίως για ψευδείς δηλώσεις για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας και υποκίνηση σε αντισυνταγματικές ενέργειες.

«Μυθεύματα» ενός «διεφθαρμένου συστήματος που αγωνιά», προκειμένου να «δικαιολογήσει την κλοπή των εκλογών», όπως τις είχε χαρακτηρίσει ο Τζορτζέσκου.

Ο Τζορτζέσκου αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα στην εισαγγελία η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα εις βάρος του επειδή αναπαρήγαγε δηλώσεις του Ρουμάνου εθνικιστή του Μεσοπολέμου Κορνέλιου Ζελέα Κοντρεάνου, ιδρυτή της φασιστικής οργάνωσης Σιδηρά Φρουρά, κατά παράβαση της νομοθεσίας που απαγορεύει τη διάδοση φασιστικής προπαγάνδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

