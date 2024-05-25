Τη Βίτσα Ιωαννίνων επισκέφθηκε μετά την Άρτα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον Διευθυντή του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, Λαζάρ Ελούντου Ασόμο και τα στελέχη του Οργανισμού που βρίσκονται στην Ελλάδα με αφορμή την εκδήλωση για την εγγραφή του Ζαγορίου ως πολιτιστικού τοπίου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόταν από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - ενώ το «παρών» στη συνάντηση έδωσαν ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης

Κατά τη συνάντηση, ο πρωθυπουργός επισήμανε: «Η εγγραφή του Ζαγορίου στον Κατάλογο της UNESCO για την Παγκόσμια Κληρονομιά είναι για εμάς μία στιγμή χαράς, αλλά και δικαίωσης. Είχα υποστηρίξει το αίτημα αυτό ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2019 από εδώ, τη Βίτσα. Σήμερα, είναι ζωντανή πραγματικότητα. Το είπαμε και το κάναμε. Μία σημαντική εξέλιξη, που είναι καρπός συλλογικής προσπάθειας.

Η συμπερίληψη του Ζαγορίου στον Κατάλογο της UNESCO δεν αποτελεί απλώς τιμή για τη χώρα μας. Ισοδυναμεί παράλληλα με μια έμπρακτη δέσμευση για την προστασία της περιοχής από τις σύγχρονες απειλές που απορρέουν από την κλιματική κρίση, αλλά και από ανθρώπινες παρεμβάσεις. Γι' αυτό και το νέο στοίχημα είναι να διατηρήσουμε αναλλοίωτη την ταυτότητα και την αυθεντικότητα του τόπου».

