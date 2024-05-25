Ένας 33χρονος μελισσοκόμος συνελήφθη σήμερα από τις αρμόδιες αρχές για τη φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στα Μέγαρα.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Πυροσβεστικής στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Μεγάρων συνελήφθη σήμερα ημεδαπός, διότι έθεσε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εντός δασικής έκτασης κατά τη διάρκεια καπνίσματος μελισσών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στα Μέγαρα Αττικής και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 4.204 ευρώ.

Ο προαναφερθείς κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο, ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

