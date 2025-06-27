Η Ρωσία κλιμακώνει περαιτέρω τη σύγκρουση με το ΝΑΤΟ, καταγγέλλοντας ως «άμεση απειλή» για την ασφάλειά της την πρόθεση της Εσθονίας να φιλοξενήσει μαχητικά F-35A των ΗΠΑ, με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών όπλων.

Ο Υπουργός Άμυνας της Εσθονίας, Χάνο Πέβκουρ, δήλωσε την Πέμπτη στην ειδησεογραφική πύλη Postimees ότι η Εσθονία, η οποία συνορεύει με τη Ρωσία και φιλοξενεί σε κυλιόμενη βάση μαχητικά του ΝΑΤΟ που είναι επιφορτισμένα με την προστασία του εναέριου χώρου των Βαλτικών κρατών, είναι έτοιμη να φιλοξενήσει αεροσκάφη με πυρηνική δυνατότητα, αν χρειαστεί.

«Αν κάποια από αυτά, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης, έχουν διπλή δυνατότητα χρήσης ώστε να φέρουν πυρηνικά όπλα, αυτό δεν επηρεάζει καθόλου τη θέση μας για τη φιλοξενία F-35», ανέφερε το μέσο, παραθέτοντας τον Πέβκουρ.

«Φυσικά είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε τους συμμάχους μας», πρόσθεσε.

Ο Πέβκουρ μίλησε αφού η Βρετανία, μέλος του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει τουλάχιστον 12 μαχητικά F-35A με ικανότητα μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών και ότι αυτά θα συμμετάσχουν στην αεροπορική πυρηνική αποστολή του ΝΑΤΟ.

Όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις Πέβκουρ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απάντησε ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε προφανή απειλή για τη Ρωσία.

«Φυσικά και θα συνιστούσε άμεσο κίνδυνο», είπε ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφο του ρωσικού μέσου Life. Χαρακτήρισε τη δήλωση μία από τις πολλές «παράλογες σκέψεις» που εκφράζουν πολιτικοί στην περιοχή της Βαλτικής, στην οποία περιλαμβάνονται η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία.

«Δεν έχουμε ουσιαστικά καθόλου σχέσεις με τις βαλτικές δημοκρατίες, γιατί είναι πολύ δύσκολο να επιδεινωθούν περαιτέρω», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

