Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το BBC ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με το YouTube (Alphabet) για τη δημιουργία νέων προγραμμάτων που απευθύνονται κυρίως σε νεανικά ακροατήρια και για την αύξηση των εσόδων.

Ο γενικός διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, χαρακτήρισε τη συνεργασία ως "πρωτοποριακή σύμπραξη" που θα βοηθήσει το BBC να συνδεθεί με το κοινό με νέους τρόπους.

Δεν έχουν αποκαλυφθεί οικονομικές λεπτομέρειες σχετικά με τη συνεργασία, η οποία γίνεται σε μια δύσκολη περίοδο για το BBC.

Ο βρετανικός κρατικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός BBC ανακοίνωσε τη σύναψη «στρατηγικής συνεργασίας» με την πλατφόρμα YouTube, που ανήκει στην Alphabet (Google). Η συνεργασία αυτή επικεντρώνεται στη δημιουργία νέων προγραμμάτων, με στόχο κυρίως τα νεανικά ακροατήρια και την εξασφάλιση επιπλέον εσόδων.

Όπως δήλωσε ο γενικός διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, «Αυτή η πρωτοποριακή σύμπραξη θα μας βοηθήσει να συνδεθούμε με το κοινό υπό νέες μορφές». Η σχετική ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας, η οποία έρχεται σε μια περίοδο προκλήσεων για τον όμιλο.

Το BBC αντιμετωπίζει έντονες επικρίσεις από συντηρητικές και ακροδεξιές φωνές για φερόμενη μεροληψία, ενώ βρίσκεται αντιμέτωπο και με αγωγή δυσφήμισης στις ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διεκδικεί αποζημίωση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, η συνεργασία με το YouTube αποτελεί μέρος της στρατηγικής του BBC να «εγγυηθεί πως όλα τα περιεχόμενά του θα είναι προσβάσιμα σε όλα τα κοινά, όπου κι αν βρίσκονται».

Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Ρόιτερς το 2024, το YouTube αποτελεί βασική πηγή ενημέρωσης μέσω βίντεο για το 23% των ατόμων ηλικίας 18-24 και το 25% των ηλικιών 35-44 σε 47 χώρες.

Η νέα συνεργασία προβλέπει τη δημιουργία νέων καναλιών, τα οποία θα προβάλλουν τόσο καινούργια όσο και ήδη υπάρχοντα ντοκιμαντέρ του BBC, καθώς και επτά διαφορετικά κανάλια με περιεχόμενο για παιδιά.

Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, το BBC σχεδιάζει να προσφέρει στο YouTube «καινοτόμες» αφηγηματικές μορφές, ενώ σκοπεύει να προωθήσει στην πλατφόρμα τα εμβληματικά του προγράμματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.