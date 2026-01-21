Λογαριασμός
Στρατηγική συνεργασία Τσάκου – Metlen για υβριδικό σταθμό ΑΠΕ στην Κεντρική Ελλάδα

Τσάκος και MetlenMTLN προχωρούν σε κοινοπραξία για τη δημιουργία υβριδικού σταθμού ΑΠΕ στην Κεντρική Ελλάδα- Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει εντός του χρόνου

Στρατηγική συνεργασία Τσάκου – Metlen για υβριδικό σταθμό ΑΠΕ

Σε στρατηγική συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη, κατασκεύη, λειτουργία και εμπορική διαχείριση ενός μεγάλου υβριδικού έργου ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα, προχωρούν ο ναυτιλιακός όμιλος Τσάκου και η MetlenMTLN -1,10% του Ευάγγελου Μυτιληναίου.

Η MetlenMTLN -1,10% θα συμμετάσχει σε κοινοπραξία (SPV) με τον όμιλο Τσάκου.

Ο τελευταίος θα κατέχει 60% και ο εισηγμένος όμιλος 40%, για την ανάπτυξη και λειτουργία του υβριδικού σταθμού παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Σημειώνεται πως ο σταθμός θα διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας.

Το έργο θα γίνει στην Κεντρική Ελλάδα και θα περιλαμβάνει φωτοβολταϊκό ισχύος 251,9 MW και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με εκτιμώμενη χωρητικότητα 375 MWh.

Η υλοποίηση της επένδυσης εκτιμάται πως θα αρχίσει εντός του 2026 και να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2028.

