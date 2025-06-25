Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοινώνει την αγορά 12 μαχητικών F-35A, ικανών να φέρουν πυρηνικά όπλα

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Ηνωμένο Βασίλειο προχωρά στην προμήθεια 12 νέων μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-35A, ικανών να φέρουν πυρηνικά όπλα, μία απόφαση που σύμφωνα με τη Ντάουνινγκ Στριτ σηματοδοτεί «τη μεγαλύτερη ενίσχυση της πυρηνικής θέσης της χώρας εδώ και μια γενιά». Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να προχωρήσει στη σχετική ανακοίνωση στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Τα νέα αεροσκάφη F-35A μπορούν να μεταφέρουν συμβατικά όπλα, αλλά έχουν την επιλογή να είναι εξοπλισμένα με πυρηνικές βόμβες αμερικανικής κατασκευής.

Η αεροπορική πυρηνική αποστολή του ΝΑΤΟ περιλαμβάνει συμμαχικά αεροσκάφη εξοπλισμένα με αμερικανικές βόμβες B61 που είναι αποθηκευμένες στην Ευρώπη. Επτά άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Ιταλίας, χρησιμοποιούν ήδη τα αεροσκάφη διπλής ικανότητας, όπως αναφέρει το BBC.

«Σε μια εποχή ριζικής αβεβαιότητας δεν μπορούμε πλέον να θεωρούμε την ειρήνη δεδομένη, γι' αυτό και η κυβέρνησή μου επενδύει στην εθνική μας ασφάλεια», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ.

Όπως πρόσθεσε, η κίνηση αυτή θα υποστηρίξει 100 επιχειρήσεις και 20.000 θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έκανε λόγο για «ακόμη μία ισχυρή βρετανική συμβολή στο ΝΑΤΟ».

Τα νέα μαχητικά αεροσκάφη θα σταθμεύσουν στη βάση της RAF Marham, στο Νόρφολκ, σηματοδοτώντας την επιστροφή της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας σε πυρηνικό ρόλο, για πρώτη φορά μετά την απόσυρση των αερομεταφερόμενων πυρηνικών όπλων το 1998.

Η απόφαση αγοράς των εν λόγω αεροσκαφών θεωρείται ως νίκη για την RAF η οποία ασκεί εδώ και καιρό πιέσεις για ένα μαχητικό μεγαλύτερης εμβέλειας που μπορεί να εκτοξεύσει μεγαλύτερη ποικιλία βομβών και πυραύλων. Η παραλλαγή F-35B, η οποία χρησιμοποιούνται σήμερα από την RAF και την Αεροπορία του Βασιλικού Ναυτικού, έχει μικρότερη εμβέλεια και μπορεί να μεταφέρει λιγότερα όπλα.

Την Τρίτη, η βρετανική κυβέρνηση δημοσίευσε μία στρατηγική εθνικής ασφάλειας στην οποία ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να προετοιμαστεί ενεργά ακόμα και για την πιθανότητα πολέμου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.