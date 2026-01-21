Δήλωση της Επιτρόπου Λαμπίμπ για την κατεδάφιση του συγκροτήματος της UNRWA

Η Επίτροπος Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων, Ατζά Λαμπίμπ, εξέδωσε χθες την ακόλουθη δήλωση:

«Καταδικάζω την απόφαση του Ισραήλ να εισέλθει διά της βίας και να κατεδαφίσει το συγκρότημα των Ηνωμένων Εθνών στη Σεΐχ Τζαρά της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, το οποίο ανήκει στην Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA). Καλώ τις ισραηλινές αρχές να σταματήσουν αυτή την ενέργεια, η οποία παραβιάζει τις υποχρεώσεις που υπέχει το Ισραήλ από τη Σύμβαση περί των προνομίων και ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να προστατεύουν και να σέβονται το απαραβίαστο των εγκαταστάσεων του ΟΗΕ.

Υπενθυμίζω περαιτέρω ότι, σύμφωνα με τη συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της 22ας Οκτωβρίου 2025, το Ισραήλ υποχρεούται να μην εμποδίζει τη λειτουργία των οντοτήτων των Ηνωμένων Εθνών και να συνεργάζεται καλόπιστα με τα Ηνωμένα Έθνη, ώστε να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι ένθερμη υποστηρίκτρια των Ηνωμένων Εθνών και της πολυμερούς και βασιζόμενης σε κανόνες διεθνούς τάξης στην οποία εντάσσεται η UNRWA. Οι οργανισμοί του ΟΗΕ υποστηρίζουν και εφαρμόζουν τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και έχουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της παγκόσμιας ασφάλειας.

Η ΕΕ δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει πολιτικά και οικονομικά την UNRWA. Η λειτουργία της UNRWA συμβάλλει στη διατήρηση των συνθηκών που ευνοούν την ειρήνη και την ασφάλεια, και οποιαδήποτε διατάραξη του έργου της έχει σημαντικές ανθρωπιστικές, πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.»

Γιώργος Φελλίδης

