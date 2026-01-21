Έχασε μία θέση στη βαθμολογία της league phase του Champions League ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη της Κάραμπαγκ επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Οι Αζέροι νίκησαν 3-2 με γκολ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων κι ενώ έχαναν 1-2 στο 78'. Με αυτό το αποτέλεσμα έφτασαν τους 10 βαθμούς και πλέον η ελληνική ομάδα προσπερνά την Κάραμπαγκ μόνο με νίκη επί του Άγιαξ την τελευταία αγωνιστική, δυσκολεύοντας λίγο παραπάνω την υπόθεση πρόκριση.

Στο άλλο ματς που διεξήχθη νωρίς, η Γαλατασαράι έμεινε στο 1-1 με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Θεωρητικά, το αποτέλεσμα αυτό βολεύει τον Ολυμπιακό, καθώς οι Τούρκοι την τελευταία αγωνιστική παίζουν στο Μάντσεστερ με τη Σίτι και οι «ερυθρόλευκοι» τους βάζουν από κάτω στη βαθμολογία σε συνδυασμό νίκης στην Ολλανδία και ήττας της Γαλατά στην Αγγλία.

Πηγή: skai.gr

