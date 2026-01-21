Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Προειδοποιητικό μήνυμα 112 για ακραία καιρικά φαινόμενα στο Βόρειο Αιγαίο

Τα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν τα ξημερώματα της Πέμπτης, 22 Ιανουαρίου. Η Περιφέρεια προτείνει στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους 

Κακοκαιρία

Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από το βράδυ της 21ης Ιουανουαρίου μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης, 22/1, η Περιφέρεια προτείνει να περιορίσει ο κόσμος τις μετακινήσεις στις απολύτως αναγκαίες και να ακολουθεί τις οδηγίες των Αρχών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βόρειο Αιγαίο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark