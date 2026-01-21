Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από το βράδυ της 21ης Ιουανουαρίου μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης, 22/1, η Περιφέρεια προτείνει να περιορίσει ο κόσμος τις μετακινήσεις στις απολύτως αναγκαίες και να ακολουθεί τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια #Βορείου_Αιγαίου από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-26 περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… January 21, 2026

Πηγή: skai.gr

