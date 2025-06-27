Ουκρανία: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε ρωσικό βομβαρδισμό στο Ντνιπροπετρόφσκ

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Σαμάρ, στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ (κεντροανατολικά), όπως ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

«Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε εχθρική επίθεση. Δεκατέσσερα άτομα τραυματίστηκαν», δήλωσε μέσω Telegram ο Σέρχιι Λίσακ, διευκρινίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επαλήθευσης του απολογισμού.

Λίγο νωρίτερα, ο αξιωματούχος είχε κάνει λόγο για «πυραυλική επίθεση» στο Σαμάρ, που προκάλεσε «πυρκαγιά».

Την Τρίτη, ρωσικό πλήγμα στο Σαμάρ, μια πόλη περίπου 70.000 κατοίκων πριν από τη ρωσική εισβολή, είχε προκαλέσει τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών άλλων, σύμφωνα με τον Λίσακ.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, προηγούμενες ρωσικές επιθέσεις κοντά στο Σαμάρ έπληξαν στρατιωτικές υποδομές.

Η Σαμάρ, στα βορειοανατολικά της πόλης Ντνίπρο, απέχει λιγότερα από 150 χιλιόμετρα από το ανατολικό μέτωπο, όπου ο ρωσικός στρατός προωθείται απέναντι στις ουκρανικές δυνάμεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

