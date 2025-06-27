Στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης στη Γερμανία βρέθηκε η διαχείριση της προμήθειας προστατευτικών μασκών στη διάρκεια της πανδημίας. Ο τότε υπουργός Υγείας, Γενς Σπαν, προέβη στην αγορά 5,7 δισεκατομμυρίων μασκών, με κόστος σχεδόν 6 δισ. ευρώ, κατόπιν συνοπτικών διαδικασιών και κατά κύριο λόγο μέσω απευθείας αναθέσεων.

Εσωτερικές αναταράξεις και συγκρούσεις στη Βουλή

Από το τεράστιο αυτό απόθεμα, διανεμήθηκαν μόλις δύο δισεκατομμύρια μάσκες, ενώ περισσότερες από τις μισές δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ και καταστράφηκαν. Η αμφιλεγόμενη αυτή πρακτική οδήγησε τον διάδοχο του Σπαν, Καρλ Λάουτερμπαχ, να αναθέσει ειδική έρευνα στη Μαργκερέτα Σούντχοφ. Στην έκθεσή της, επισημαίνεται πως οι μαζικές αγορές έγιναν παρακάμπτοντας τις συμβουλές των ειδικών του υπουργείου, ενώ το δημόσιο υπέστη σοβαρές οικονομικές απώλειες, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις προς τον τότε υπουργό.

Πολιτικές ευθύνες και αιτήματα παραίτησης

Το θέμα εξετάστηκε πρόσφατα στη γερμανική βουλή και σε συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμού, με τον Γενς Σπαν να υπερασπίζεται τις αποφάσεις του αναφέροντας πως βρισκόταν σε μία "έκτακτη κατάσταση που έμοιαζε με πόλεμο" και χρειάστηκαν άμεσες ενέργειες. Παράλληλα, δήλωσε πως προτιμήθηκε να ξοδευτούν παραπάνω χρήματα παρά να τεθεί σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή, αποκαλύπτοντας ότι το συνολικό κόστος για την αντιμετώπιση της πανδημίας έφτασε τα 440 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε μία τριετία.

Αντιδράσεις προκάλεσε η στάση του Σπαν. Η κυβέρνηση, μέσω της υπουργού Υγείας Νίνα Βάρκεν, υπερασπίστηκε μεν τον προκατόχό της, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως οι προμήθειες δεν θα επαναληφθούν με απευθείας αναθέσεις. Οι Πράσινοι χαρακτήρισαν τον Σπαν ως "ύποπτο για κατάχρηση εξουσίας", ενώ το κόμμα Η Αριστερά ζήτησε ανοιχτά την παραίτηση του από την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας, καταγγέλλοντας πως "σπαταλήθηκαν ασύνετα χρήματα φορολογουμένων" και αγνοήθηκαν οι επιστημονικές εισηγήσεις του υπουργείου.

Το ζήτημα παραμένει στην επικαιρότητα, με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης να εστιάζουν κυρίως στην ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια, χρηστή διαχείριση και λογοδοσία της πολιτικής ηγεσίας σε μελλοντικές κρίσεις δημοσίου συμφέροντος.

Πηγές: dpa, afp, deutschlandfunk.de

Πηγή: Deutsche Welle

