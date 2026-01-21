Βραδινό Magazino 21-01-2026

Κάθε βράδυ στις 20.00, το Βραδινό μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ 100.3 παρουσιάζει και αναλύει, γεγονότα, ειδήσεις, γεωπολιτικές και πολιτικές εξελίξεις που περιλαμβάνουν την Ελλάδα και ολόκληρο τον πλανήτη.
Μέσα από την ματιά έγκριτων δημοσιογράφων και κορυφαίων πολιτικών αναλυτών, ο ΣΚΑΪ 100.3 παρουσιάζει στους ακροατές του άμεση και έγκυρη ενημέρωση.
Παρουσίαση: Νίκος Ανδρίτσος
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω των εντόνων καιρικών φαινομένων
Συνεχίζεται η εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την αστυνομία στην Αττική, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που είναι σε εξέλιξη