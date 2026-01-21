Κομισιόν: 1,9 δισ. ευρώ για τον προϋπολογισμό ανθρωπιστικής βοήθειας του 2026

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τον αρχικό της προϋπολογισμό ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 1,9 δισ. ευρώ για το 2026, σε μια περίοδο που 239 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια και σημαντικοί χορηγοί περικόπτουν τις συνεισφορές τους.

Η ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) παρέχει σωτήρια στήριξη όπου αυτό είναι πιο σημαντικό: με τρόφιμα και καταλύματα έκτακτης ανάγκης, υγειονομική περίθαλψη ζωτικής σημασίας, προστασία των πιο ευάλωτων ατόμων και στήριξη της εκπαίδευσης των παιδιών σε ζώνες κρίσης. Την ώρα που άλλοι χορηγοί υποχωρούν και το ανθρωπιστικό δίκαιο αντιμετωπίζει πρωτοφανή πίεση, η ΕΕ εμμένει στη δέσμευσή της: βοήθεια που διέπεται από αρχές και φτάνει σε όσους τη χρειάζονται, όπου κι αν βρίσκονται.

Το αρχικό κονδύλιο των 1,9 δισ. ευρώ περιλαμβάνει 557 εκατ. ευρώ για τη Δυτική και Κεντρική Αφρική, 448 εκατ. ευρώ για τη Μέση Ανατολή και 145 εκατ. ευρώ για ανθρωπιστικές ανάγκες στην Ουκρανία. Επιπλέον, πάνω από 415 εκατ. ευρώ προορίζονται για την αντιμετώπιση αιφνίδιων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης παγκοσμίως και για τη διατήρηση μιας στρατηγικής αλυσίδας εφοδιασμού.

Η γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στις πρωτοφανείς ανθρωπιστικές ανάγκες και στους διαθέσιμους πόρους απαιτεί νέες προσεγγίσεις. Η Επίτροπος Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων, Ατζά Λαμπίμπ, βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στο Νταβός για να συζητήσει με επικεφαλής επιχειρήσεων και επενδυτές πώς θα μπορούσε ο ιδιωτικός τομέας να εισαγάγει καινοτομία, κλιμάκωση των λύσεων, και νέα χρηματοδοτικά μοντέλα στην ανθρωπιστική αντίδραση. «Το ανθρωπιστικό σύστημα υφίσταται πρωτοφανείς πιέσεις και η δημόσια χρηματοδότηση από μόνη της δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο μέγεθος της κρίσης», δήλωσε η Επίτροπος Λαμπίμπ. «Η Ευρώπη αναλαμβάνει δράση, δεσμεύοντας αρχικά 1,9 δισ. ευρώ για το 2026. Ως ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας, αναλαμβάνουμε την πολιτική μας ευθύνη και είμαστε στην πρωτοπορία της παγκόσμιας αντίδρασης. Γι’ αυτό βρίσκομαι στο Νταβός: για να κινητοποιήσω τον ιδιωτικό τομέα να σκεφτεί πιο τολμηρά, να κινηθεί πιο γρήγορα και να δράσει συλλογικά. Πρόκειται για μια δοκιμασία αλληλεγγύης και η Ευρώπη ανταποκρίνεται στην πρόκληση.»

Μαζί με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, η Επίτροπος θα συνδιοργανώσει στις 22 Ιανουαρίου εκδήλωση με θέμα «Νέες συμμαχίες στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανάπτυξης». Το πλήρες πρόγραμμά της στο Νταβός, συμπεριλαμβανομένων των διμερών συναντήσεων, είναι διαθέσιμο στο ημερολόγιό της.

Λένα Φλυτζάνη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.