Κουρσκ: Οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται περαιτέρω, κινδυνεύουν με περικύκλωση οι Ουκρανοί

Οι ρωσικές δυνάμεις προωθήθηκαν περαιτέρω στην περιοχή του Κουρσκ τη Δευτέρα στο πλαίσιο μιας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης με στόχο να αναγκαστούν χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες είτε να διαφύγουν είτε να παραδοθούν στη Μόσχα, σύμφωνα με Ρώσους μπλόγκερ.



Στη σκιά της διακοπής της αμερικανικής βοήθειας στην Ουκρανία, ο πολεμικός μπλόγκερ με το προσωνύμιο Two Majors, είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν εκκαθαρίσει τον οικισμό Ιβασκόφσκι και ότι οι ρωσικές μονάδες προχωρούσαν στο λεγόμενο «καζάνι» στο Κουρσκ από τουλάχιστον επτά κατευθύνσεις.



Από πλευράς του ο Γιούρι Ποντολιάκα, γεννημένος στην Ουκρανία φιλορώσος στρατιωτικός blogger, υποστήριξε ότι δυσκολευόταν να παρακολουθήσει τα γεγονότα, καθώς η ρωσική προέλαση ήταν πολύ γρήγορη, και ότι οι ουκρανικές μονάδες έχουν παγιδευτεί σε πολλούς θύλακες στο Κουρσκ.



«Τις τελευταίες τέσσερις ημέρες τα ρωσικά στρατεύματα έχουν εκκαθαρίσει τόσα εδάφη στην περιοχή του Κουρσκ, όσα δεν μπορούσαν να εκκαθαρίσουν ούτε σε μερικούς μήνες κάποιες φορές», δήλωσε ένας άλλος Ρώσος μπλόγκερ κοντά στο υπουργείο Άμυνας που ακούει στο όνομα Rybar.



Ο ουκρανικός στρατός είχε καταλάβει με αιφνιδιαστική επίθεσή του περίπου 1.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα της ρωσικής επαρχίας Κουρσκ τον περασμένο Αύγουστο, σε μια ριψοκίνδυνη προσπάθεια του Κιέβου να ενισχύσει τα διαπραγματευτικά του χαρτιά σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, αλλά και να υποχρεώσει τη Ρωσία να αποσύρει στρατιωτικές δυνάμεις από την ανατολική Ουκρανία για να τις ρίξει στην υπεράσπιση του Κουρσκ.



Όμως, μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, η Ρωσία είχε ανακαταλάβει τουλάχιστον 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους στο Κουρσκ και τις τελευταίες ημέρες εξαπέλυσε μια μεγάλη επίθεση από πολλές κατευθύνσεις που απειλεί να αποκόψει τις γραμμές ανεφοδιασμού της Ουκρανίας και πιθανές οδούς αποχώρησης.



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την ουκρανική πλευρά.

Ο Ποντολιάκα είπε ότι οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις περπάτησαν περίπου 15 χιλιόμετρα κατά μήκος ενός μεγάλου αγωγού φυσικού αερίου, και ορισμένοι εξ αυτών έμειναν αρκετές μέρες μέσα στον αγωγό, προτού εξαπολύσουν αιφνιδιαστική επίθεση κατά των ουκρανικών δυνάμεων από τα μετόπισθεν κοντά στη Σούτζα.



Η Σούτζα αποτελεί κόμβο μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου στο ουκρανικό σύστημα κι από εκεί στην Ευρώπη το τελευταίο προπύργιο των Ουκρανών στο Κουρσκ και βρίσκεται μόλις 10 χλμ από τη ρωσοουκρανική μεθόριο.

