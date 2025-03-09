Η σύγκρουση στην Ουκρανία εισέρχεται σε μια νέα, κρίσιμη φάση, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις τους στην περιοχή του Κουρσκ, προκαλώντας σοβαρές απώλειες στις ουκρανικές δυνάμεις στο πεδίο. Η αποτυχία της Ουκρανίας να εδραιώσει τη θέση της στην περιοχή, που αρχικά είχε καταλάβει κατά την αιφνιδιαστική αντεπίθεση του Αυγούστου, αποκαλύπτει τα νέα δεδομένα που προκύπτουν μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αναστείλουν τη στρατιωτική βοήθεια και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Η ταχεία προέλαση των ρωσικών και βορειοκορεατικών δυνάμεων απειλεί το προγεφύρωμα της Ουκρανίας στο Κουρσκ, την περιοχή που βρίσκεται εντός της ρωσικής επικράτειας και το Κίεβο ήλπιζε ότι θα του έδινε διαπραγματευτικό πλεονέκτημα σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες, αναφέρει η Wall Street Journal.

Τις τελευταίες ημέρες, ρωσικά και βορειοκορεατικά στρατεύματα κατέλαβαν αρκετά χωριά στην περιοχή του Κουρσκ και χρησιμοποίησαν τις επιθέσεις μέσω drones για να αποκόψουν σε μεγάλο βαθμό τις γραμμές ανεφοδιασμού προς την κύρια ουκρανική δύναμη στην πόλη Σούτζα, σύμφωνα με στρατιώτες στην περιοχή και αναλυτές.

Η προέλαση αυτή πραγματοποιήθηκε ενόψει των συνομιλιών αυτή την εβδομάδα μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Σαουδική Αραβία.

Επίσης, ακολούθησε την απόφαση των ΗΠΑ να σταματήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή όπλων στην Ουκρανία. Η κίνηση αυτή μείωσε αμέσως την ικανότητα της Ουκρανίας να πραγματοποιεί επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς, οι οποίες βασίζονται σε ακριβή δεδομένα στόχευσης, και με την πάροδο του χρόνου θα στερήσει από την Ουκρανία κρίσιμα πυρομαχικά και όπλα.

Από τις αρχές του έτους, η Ουκρανία είχε σταθεροποιήσει μεγάλο μέρος της γραμμής του μετώπου των 800 μιλίων στο εσωτερικό της χώρας, σταματώντας τη ρωσική προέλαση και πραγματοποιώντας αντεπιθέσεις γύρω από τις πολιορκημένες ανατολικές πόλεις Τορέτσκ και Ποκρόβσκ, τις οποίες η Ρωσία ήταν στα πρόθυρα να καταλάβει.

Ωστόσο, η ταχεία προέλαση στο Κουρσκ απειλεί την αιφνιδιαστική ουκρανική εισβολή που ξεκίνησε τον Αύγουστο, η οποία έπιασε απροετοίμαστες τις ρωσικές αμυντικές δυνάμεις και κατέκτησε δεκάδες πόλεις και χωριά.

Η κατάσταση που επικρατεί είναι τόσο δύσκολη που Ουκρανός στρατιώτης στο μέτωπο του Κουρσκ ανέφερε ότι πυροβολεί για να καλύψει τους στρατιώτες που αποχωρούν από την περιοχή.

«Καλύπτω την υποχώρησή τους ώστε να μην περικυκλωθούν», είπε ο στρατιώτης σε ηχητικό μήνυμα.

Η ουκρανική ηγεσία προέβαλε την προώθηση εντός της Ρωσίας, την πρώτη από ξένο στρατό από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ως έναν τρόπο για την αποτροπή περαιτέρω ρωσικών επιθέσεων από την περιοχή, αλλά και για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης του Κιέβου σε περίπτωση ειρηνευτικών συνομιλιών. Οι επικριτές υποστήριξαν ότι η επιχείρηση αυτή απορρόφησε πολύτιμους πόρους που ήταν απαραίτητοι για την υπεράσπιση άλλων μετώπων, τη στιγμή που οι ουκρανικές δυνάμεις ήταν ήδη καταπονημένες.

Η Ρωσία διέθεσε τεράστιους πόρους στην προσπάθειά της να ανακτήσει το Κουρσκ και υπέστη μεγάλες απώλειες. Ανέπτυξε μερικές από τις καλύτερες μονάδες της στην περιοχή και, τον Δεκέμβριο, έστειλε περισσότερους από 10.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες.

Τα βορειοκορεατικά στρατεύματα, απροετοίμαστα για το σύγχρονο πεδίο μάχης, εξουδετερώθηκαν αρχικά με σχετική ευκολία. Ωστόσο, τώρα η παρουσία τους είναι καθοριστική για την έκβαση των μαχών, καθώς, σε αντίθεση με τους Ρώσους ομολόγους τους, προωθούνται σε κύματα, εξαντλώντας τους ουκρανικούς πόρους, δήλωσε ο Ρομάν Πογορίλι, συνιδρυτής της DeepState, μιας ουκρανικής ομάδας που αναλύει εικόνες και βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και πληροφορίες από στρατεύματα, για τη δημιουργία ακριβούς χαρτογράφησης της γραμμής του μετώπου.

«Όλες αυτές οι τελευταίες προελάσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις, οφείλονται σε αυτούς», είπε ο Πογορίλι.

Μόλις οι Βορειοκορεάτες καταφέρουν να διασπάσουν τις ουκρανικές άμυνες, τα ρωσικά στρατεύματα ακολουθούν για να ασφαλίσουν τις θέσεις, απωθώντας τις ουκρανικές δυνάμεις.

Ο ρωσικός στρατός προετοίμαζε την επίθεση στο Κουρσκ από τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τον Πογορίλι. Εκείνη την περίοδο, οι χειριστές drones και οι μονάδες πυροβολικού άρχισαν να εξετάζουν τις αδυναμίες μιας κρίσιμης ουκρανικής γραμμής ανεφοδιασμού, προτού στείλουν μεγάλο αριθμό χειριστών drones για να τη πλήξουν.

«Οτιδήποτε κινείται προς τα εκεί ή από εκεί, κατά 95%, δέχεται επίθεση», είπε ο Πογορίλι για την κατάσταση στο Κουρσκ.

Τα drones παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προέλαση των Ρώσων, ενώ η ισχυρή εναέρια αναγνώριση δυσκολεύει τις κινήσεις των Ουκρανών καθώς δεν γίνονται αντιληπτοί. Οι στρατιώτες ανέφεραν ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί τεράστιο αριθμό drones που ελέγχονται μέσω ενός λεπτού καλωδίου οπτικών ινών, γεγονός που εμποδίζει τους Ουκρανούς να τα καταρρίψουν χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά συστήματα παρεμβολών.

Ένας Ουκρανός στρατιώτης που επιχειρεί στην περιοχή δήλωσε ότι η Ρωσία αναπτύσσει κατά διαστήματα χειριστές drones πιο κοντά στην πρώτη γραμμή από το συνηθισμένο, επεκτείνοντας έτσι την εμβέλεια των εκρηκτικών τους μηχανισμών.

Η αεροπορική υπεροχή σημαίνει ότι όχι μόνο ο εξοπλισμός, αλλά ακόμη και οι κινήσεις των στρατευμάτων δεν περνούν απαρατήρητες, ανέφεραν στρατιώτες.

Ένας άλλος στρατιώτης είπε ότι η εναλλαγή στρατιωτών σε θέσεις της πρώτης γραμμής συχνά απαιτούσε πεζοπορία 15 μιλίων. «Γι’ αυτό όλα καταρρέουν», τόνισε.

Παραμένει ασαφές εάν οι Ουκρανοί θα αναπτύξουν ενισχύσεις για να προσπαθήσουν να σταθεροποιήσουν αυτό το τμήμα του μετώπου ή αν θα χρειαστεί να αποσυρθούν πλήρως από το Κουρσκ, καθώς οι σφοδρές μάχες συνεχίζονται. Εάν οι Ουκρανοί αποχωρήσουν, αυτό θα φέρει τους Ρώσους πιο κοντά στην ουκρανική περιοχή του Σούμι, όπου τα στρατεύματα του Κιέβου θα χρειαστεί να συνεχίσουν την άμυνά τους.

Μια απόσυρση θα δημιουργούσε δυσκολίες όχι μόνο στρατιωτικά, αλλά και πολιτικά, καθώς η Ουκρανία ήλπιζε να ανταλλάξει την περιοχή του Κουρσκ στη Ρωσία με ένα τμήμα της Ουκρανίας που κατέχουν οι δυνάμεις της Μόσχας.

Παράλληλα, θα επιβεβαιώσει τη θέση της Ουάσιγκτον ότι η Ουκρανία ενδέχεται να διαπραγματευτεί από θέση αδυναμίας, μια αντίληψη που ενισχύθηκε από την απόφαση του Προέδρου Τραμπ να αποσύρει τη στρατιωτική βοήθεια προς τη χώρα.

Παρά τη δύσκολη κατάσταση στο Κουρσκ, η Ουκρανία έχει σημειώσει επιτυχίες αλλού στο μέτωπο. Μετά από μια εξαντλητική μάχη, κατάφερε να σταματήσει τη ρωσική επίθεση στην πόλη Ποκρόβσκ, η οποία πριν από λίγους μήνες φαινόταν σχεδόν χαμένη. Η Ουκρανία έχει επίσης ξεκινήσει μια επιτυχημένη αντεπίθεση στην ανατολική πόλη Τορέτσκ, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις κέρδισαν έδαφος.

Οι απόψεις των αναλυτών παραμένουν διχασμένες σχετικά με το αν οι Ρώσοι που πολεμούν στα ανατολικά ανασυντάσσονται ή αν εξαντλούνται λόγω βαριών απωλειών. Παρότι οι σκληρές μάχες συνεχίζονται, η Ρωσία χάνει περισσότερους ανθρώπους και εξοπλισμό από την Ουκρανία στο πεδίο της μάχης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.