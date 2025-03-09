Οι ρωσικές δυνάμεις ανακατέλαβαν τρεις ακόμη οικισμούς στη δυτική περιοχή του Κουρσκ, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας με την παρουσία της Ουκρανίας να αποδυναμώνεται περαιτέρω ενώ η προέλαση της Ρωσίας απειλεί το μοναδικό διαπραγματευτικό χαρτί του Κιέβου σε μια κρίσιμη στιγμή του πολέμου.

Μια επίσημη δήλωση στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ανέφερε ότι τα ρωσικά στρατεύματα έχουν πλέον τον έλεγχο των Malaya Lokhnya, Cherkasskoye Porechnoye και Kositsa.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας συνεχίζουν να εξοντώνουν ομάδες του ουκρανικού στρατού στο έδαφος της περιοχής Κουρσκ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στρατιωτικοί μπλόγκερ και από τις δύο πλευρές αναφέρουν ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε αμυντική θέση, ενώ ο ουκρανικός στρατός υποστηρίζει ότι οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν έναν αγωγό φυσικού αερίου για να εξαπολύσουν μια αιφνιδιαστική επίθεση στην περιοχή.

Η Ουκρανία πραγματοποίησε την αιφνιδιαστική εισβολή στο Κουρσκ τον Αύγουστο, καταλαμβάνοντας γρήγορα εδάφη σε μια από τις πρώτες χερσαίες επιθέσεις που δέχεται η Ρωσία από ξένη δύναμη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Εκτός από την κατάληψη εδαφών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να ανταλλαγούν με εδάφη υπό ρωσική κατοχή, η επιχείρηση είχε στόχο να αποσπάσει τους πόρους της Μόσχας από το μέτωπο στα ανατολικά.

Αλλά από τότε, η Ουκρανία έχει δυσκολευτεί να κρατήσει τα εδάφη της στο Κουρσκ και αντιμετωπίζει μια ανατροπή στις χέσεις της με τις ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, που ασκεί πίεση στο Κίεβο να συμφωνήσει σε ειρήνη, σταματώντας τη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Πηγή: skai.gr

