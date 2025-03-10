Αιματοχυσία έχει ξεσπάσει και πάλι στη Συρία τα τελευταία εικοσιτετράωρα, με την Άγκυρα να στηρίζει την προσωρινή κυβέρνηση του Αχμέντ αλ Σάρα, και τη διεθνή ανησυχία να εντείνεται.

Συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας της Συρίας και των πιστών της έκπτωτης κυβέρνησης ξέσπασαν την Πέμπτη στην καρδιά της μειονότητας των Αλαουιτών, στην οποία ανήκει ο έκπτωτος πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ, και έκτοτε έχουν κλιμακωθεί, με αναφορές για μπαράζ δολοφονιών και πάνω από 1.300 νεκρούς, πάρα πολλοί εξ αυτών άμαχοι.

Ομάδες, ΜΚΟ και δίκτυα ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατέγραψαν εκτελέσεις από ένοπλους σουνίτες κατά μελών της σιιτικής αίρεσης της αλαουιτικής μειονότητας, ανεξαρτήτως εάν συμμετείχαν ή όχι στις συγκρούσεις. Σύμφωνα δε με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πολλοί είναι εκείνοι που εγκαταλείπουν τη χώρα και περνούν στον Λίβανο.

Τι υποστηρίζει η προσωρινή συριακή κυβέρνηση

Οι συριακές δυνάμεις ασφαλείας στη Ντέιρ αλ Ζορ, στην ανατολική Συρία, συνέλαβαν ηγέτες των υπολειμμάτων του καθεστώτος Άσαντ με την υποψία ότι σχεδίαζαν επιθέσεις σε εγκαταστάσεις ασφαλείας και κυβερνητικές εγκαταστάσεις, ανέφερε επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης Σάρα.

Η Δαμασκός υποστηρίζει ότι πρόκειται για παλαιότερα βίντεο, ή βίντεο από άλλες χώρες, κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση.

«Πρέπει να διατηρήσουμε την εθνική ενότητα και την εγχώρια ειρήνη, μπορούμε να ζούμε μαζί», είπε ο αλ Σάρα.

«Να είστε βέβαιοι για τη Συρία, αυτή η χώρα έχει τα χαρακτηριστικά της επιβίωσης... Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Συρία είναι μεταξύ των αναμενόμενων προκλήσεων».

Οι αντάρτες των οποίων ηγείται η σουνιτική ισλαμιστική οργάνωση του αλ Σάρα Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ ανέτρεψαν την κυβέρνηση Άσαντ τον Δεκέμβριο. Ο Άσαντ διέφυγε στη Ρωσία, αφήνοντας πίσω ορισμένους από τους στενότερους συμβούλους του και υποστηρικτές, την ώρα που η οργάνωση του Σάρα ηγήθηκε του διορισμού μιας προσωρινής κυβέρνησης και ανέλαβε τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων της Συρίας.

Ο Αχμέντ αλ Σάρα προέτρεψε τους Σύρους να μην αφήσουν τη θρησκευτική βία να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω τη χώρα, ανακοινώνοντας τη συγκρότηση ανεξάρτητης επιτροπής για τη διερεύνηση των εγκλημάτων αποτελούμενη από δικαστικούς και έναν στρατιωτικό.



Οι ΗΠΑ και η Ρωσία ζήτησαν να συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα Δευτέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με αντικείμενο τη Συρία.



Τα Ηνωμένα Έθνη την Κυριακή δήλωσαν ότι οι αναφορές για ολόκληρες οικογένειες που σκοτώθηκαν στη βορειοδυτική Συρία ήταν «εξαιρετικά ανησυχητικές» και ζήτησαν να σταματήσει αμέσως η βία.

"Προβοκάτσια κατά της συριακής κυβέρνησης"

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν χαρακτήρισε «προβοκάτσια κατά της συριακής κυβέρνησης» την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Συρία.

Συγκεκριμένα, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε σχετικά με τις επιθέσεις κατά των Αλαουιτών στη Λατάκια της Συρίας: «Βλέπουμε ότι η πολιτική που εφαρμόζει χωρίς καμία πρόκληση η συριακή κυβέρνηση εδώ και εβδομάδες εκτροχιάζεται από μια προβοκάτσια».

Διεθνείς αντιδράσεις

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα Βόλκερ Τουρκ ζήτησε να διεξαχθούν έγκαιρες έρευνες για τις δολοφονίες και είπε ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν.

Ο Τουρκ ανέφερε σε δήλωσή του: «Υπάρχουν αναφορές για συνοπτικές εκτελέσεις από άγνωστους δράστες, από μέλη των δυνάμεων ασφαλείας των υπηρεσιακών αρχών, καθώς και από στοιχεία που συνδέονται με την πρώην κυβέρνηση».



Σημείωσε ότι «λαμβάνουμε εξαιρετικά ανησυχητικές αναφορές για ολόκληρες οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, παιδιών και μαχητών που σκοτώθηκαν» και ζήτησε «να σταματήσει αμέσως η δολοφονία αμάχων σε παράκτιες περιοχές στη βορειοδυτική Συρία».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιωματούχοι της οποίας συναντήθηκαν με τον Σάρα από τότε που εκείνος έγινε ντε φάκτο ηγέτης της Συρίας, καταδίκασαν «κάθε βία εναντίον αμάχων» και «οποιαδήποτε απόπειρα υπονόμευσης της σταθερότητας και των προοπτικών μιας διαρκούς ειρηνικής μετάβασης» στη Συρία.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο καταδίκασε τις «σφαγές» μειονοτήτων που εκτυλίσσονται στη Συρία και κάλεσε τις αρχές να καταδιώξουν τους αυτουργούς.

«Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τους ριζοσπάστες ισλαμιστές τρομοκράτες, μεταξύ αυτών ξένους τζιχαντιστές, που δολοφονούν ανθρώπους στη δυτική Συρία τις τελευταίες ημέρες», είπε.

«Οι προσωρινές συριακές αρχές πρέπει να καταδιώξουν τους αυτουργούς αυτών των σφαγών εναντίον μειονοτικών κοινοτήτων» στη χώρα, τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Το Βερολίνο χαρακτηρίζει σοκαριστικές τις πληροφορίες για μαζικές δολοφονίες στη Συρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει έκκληση για την προστασία των αμάχων. «Οι πολίτες πρέπει να προστατεύονται σε όλες τις περιστάσεις με πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» τόνισε η επικεφαλής Εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΕ, Ανίτα Χίπερ.

«Είμαστε βαθιά θορυβημένοι από τις αναφορές για βίαιες συγκρούσεις με πολλές απώλειες αμάχων στη Συρία», αναφέρει από πλευράς του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Μακαριώτατο Ιωάννη Ι, Πατριάρχη Αντιοχείας και πάσης Ανατολής.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τόνισε την επείγουσα ανάγκη για εθνική ενότητα και ειρηνική συνύπαρξη και υπογράμμισε τη σημασία της διασφάλισης της προστασίας όλων των εθνικών και θρησκευτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανικών πληθυσμών. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να σταματήσουν όλες οι θηριωδίες κατά των αμάχων και επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ελλάδας να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Συρία, τονίζοντας τη δέσμευση της τελευταίας για σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμμετοχικότητα και αποφυγή ξένης παρέμβασης.

Τις βιαιότητες καταδικάζει με ανακοίνωσή της η ισραηλινή κυβέρνηση.

Οργή για τις σφαγές από τις χριστιανικές Εκκλησίες

«Η Συρία βιώνει τις τελευταίες ημέρες μια επικίνδυνη κλιμάκωση της βίας, των δολοφονιών και των εκτελέσεων, με αποτέλεσμα την επίθεση σε αθώους αμάχους, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, καθώς και την παραβίαση της ιερότητας των κατοικιών και τη λεηλασία περιουσιών. Αυτές οι σκηνές αποκαλύπτουν το μέγεθος των δεινών που υφίσταται ο συριακός λαός» αναφέρεται σε ανακοίνωση που υπογράφουν ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννης, ο Συρορθόδοξος Πατριάρχης Αντιοχείας και πάσης Ανατολής κ. Ιγνάτιος-Εφραίμ Β’ και ο Μελχίτης Πατριάρχης Αντιοχείας και πάσης Ανατολής κ. Ιωσήφ.

«Οι χριστιανικές Εκκλησίες, καταδικάζοντας απερίφραστα κάθε επίθεση που απειλεί την κοινωνική ειρήνη, εκφράζουν την έντονη αποδοκιμασία τους για τις σφαγές που στοχεύουν αθώους πολίτες και τονίζουν την ανάγκη να σταματήσουν αυτές οι φρικτές πράξεις, που έρχονται σε αντίθεση με κάθε ανθρώπινη και ηθική αξία».

